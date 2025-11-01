Shack Token (SHACK) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Shack Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SHACK през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Shack Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Shack Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Shack Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.026491. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Shack Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.027816. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SHACK е $ 0.029206 с темп на растеж 10.25%. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SHACK е $ 0.030667 с темп на растеж 15.76%. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SHACK за 2029 г. е $ 0.032200 заедно с темп на растеж 21.55%. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SHACK за 2030 г. е $ 0.033810 заедно с темп на растеж 27.63%. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Shack Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.055074. Shack Token (SHACK) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Shack Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.089709. Година Цена Растеж 2025 $ 0.026491 0.00%

Текуща статистика на цените на Shack Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Циркулиращо предлагане 397.37M 397.37M 397.37M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SHACK е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SHACK има предлагане в обръщение от 397.37M и обща пазарна капитализация от $ 10.52M. Преглед на цената на SHACK на живо

Историческа цена на Shack Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Shack Token, текущата цена на Shack Token е 0.026491USD. Циркулиращото предлагане на Shack Token(SHACK) е 397.37M SHACK , което дава пазарна капитализация от $10,521,464 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.98% $ 0.000257 $ 0.027104 $ 0.026233

7 дни 5.59% $ 0.001481 $ 0.029345 $ 0.017012

30 дни 55.36% $ 0.014665 $ 0.029345 $ 0.017012 24-часово представяне През последните 24 часа за Shack Token имаше движение в цената от $0.000257 , което представлява 0.98% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Shack Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.029345 и съответно при най-ниска стойност от $0.017012 . Имаше промяна в цената от 5.59% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SHACK за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Shack Token бе предмет на промяна от 55.36% , което отразява приблизително $0.014665 към стойността. Това указва, че за SHACK в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Shack Token (SHACK)? Модулът за прогноза за цената на Shack Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SHACK на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Shack Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SHACK и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Shack Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SHACK. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SHACK, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Shack Token.

Защо е важна прогнозата за цената на SHACK?

Прогнозните цени на SHACK са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

