Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Sakai Vault за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SAKAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на SAKAI

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Sakai Vault % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Sakai Vault Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Sakai Vault може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.031419. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Sakai Vault може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.032990. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SAKAI е $ 0.034640 с темп на растеж 10.25%. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SAKAI е $ 0.036372 с темп на растеж 15.76%. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SAKAI за 2029 г. е $ 0.038190 заедно с темп на растеж 21.55%. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SAKAI за 2030 г. е $ 0.040100 заедно с темп на растеж 27.63%. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Sakai Vault може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.065319. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Sakai Vault може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.106398. Година Цена Растеж 2025 $ 0.031419 0.00%

2026 $ 0.032990 5.00%

2027 $ 0.034640 10.25%

2028 $ 0.036372 15.76%

2029 $ 0.038190 21.55%

2030 $ 0.040100 27.63%

2031 $ 0.042105 34.01%

2032 $ 0.044210 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.046421 47.75%

2034 $ 0.048742 55.13%

2035 $ 0.051179 62.89%

2036 $ 0.053738 71.03%

2037 $ 0.056425 79.59%

2038 $ 0.059246 88.56%

2039 $ 0.062209 97.99%

2040 $ 0.065319 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Sakai Vault за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.031419 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.031424 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.031449 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.031548 0.41% Прогноза за цената на Sakai Vault (SAKAI) за деня Прогнозната цена за SAKAI на November 1, 2025(Днес) е $0.031419 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Sakai Vault (SAKAI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SAKAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.031424 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SAKAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.031449 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Sakai Vault (SAKAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SAKAI е $0.031548 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Sakai Vault Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 112.91K$ 112.91K $ 112.91K Циркулиращо предлагане 3.59M 3.59M 3.59M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SAKAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SAKAI има предлагане в обръщение от 3.59M и обща пазарна капитализация от $ 112.91K. Преглед на цената на SAKAI на живо

Историческа цена на Sakai Vault Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Sakai Vault, текущата цена на Sakai Vault е 0.031419USD. Циркулиращото предлагане на Sakai Vault(SAKAI) е 3.59M SAKAI , което дава пазарна капитализация от $112,913 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.73% $ 0.000227 $ 0.032317 $ 0.030809

7 дни -3.85% $ -0.001211 $ 0.033766 $ 0.030802

30 дни 1.50% $ 0.000469 $ 0.033766 $ 0.030802 24-часово представяне През последните 24 часа за Sakai Vault имаше движение в цената от $0.000227 , което представлява 0.73% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Sakai Vault се търгуваше при най-висока стойност от $0.033766 и съответно при най-ниска стойност от $0.030802 . Имаше промяна в цената от -3.85% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SAKAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Sakai Vault бе предмет на промяна от 1.50% , което отразява приблизително $0.000469 към стойността. Това указва, че за SAKAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Sakai Vault (SAKAI)? Модулът за прогноза за цената на Sakai Vault е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SAKAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Sakai Vault през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SAKAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Sakai Vault. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SAKAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SAKAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Sakai Vault.

Защо е важна прогнозата за цената на SAKAI?

Прогнозните цени на SAKAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SAKAI сега? Според вашите прогнози, SAKAI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SAKAI през следващия месец? Според Sakai Vault (SAKAI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SAKAI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SAKAI през 2026 г.? Цената на 1 Sakai Vault (SAKAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози SAKAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SAKAI през 2027 г.? Sakai Vault (SAKAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SAKAI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SAKAIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Sakai Vault (SAKAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SAKAIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Sakai Vault (SAKAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SAKAI през 2030 г.? Цената на 1 Sakai Vault (SAKAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози SAKAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SAKAI през 2040 г.? Sakai Vault (SAKAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SAKAI до 2040 г. Регистрирайте се сега