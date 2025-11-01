RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на RWAI by Virtuals за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне RWAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на RWAI

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на RWAI by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза RWAI by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, RWAI by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000291. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, RWAI by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000306. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на RWAI е $ 0.000321 с темп на растеж 10.25%. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на RWAI е $ 0.000337 с темп на растеж 15.76%. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RWAI за 2029 г. е $ 0.000354 заедно с темп на растеж 21.55%. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RWAI за 2030 г. е $ 0.000372 заедно с темп на растеж 27.63%. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на RWAI by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000606. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на RWAI by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000987. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000291 0.00%

2026 $ 0.000306 5.00%

2027 $ 0.000321 10.25%

2028 $ 0.000337 15.76%

2029 $ 0.000354 21.55%

2030 $ 0.000372 27.63%

2031 $ 0.000390 34.01%

2032 $ 0.000410 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000430 47.75%

2034 $ 0.000452 55.13%

2035 $ 0.000475 62.89%

2036 $ 0.000498 71.03%

2037 $ 0.000523 79.59%

2038 $ 0.000550 88.56%

2039 $ 0.000577 97.99%

2040 $ 0.000606 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на RWAI by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000291 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000291 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000291 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000292 0.41% Прогноза за цената на RWAI by Virtuals (RWAI) за деня Прогнозната цена за RWAI на November 1, 2025(Днес) е $0.000291 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на RWAI by Virtuals (RWAI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за RWAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000291 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за RWAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000291 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. RWAI by Virtuals (RWAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за RWAI е $0.000292 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на RWAI by Virtuals Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 204.02K$ 204.02K $ 204.02K Циркулиращо предлагане 699.40M 699.40M 699.40M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на RWAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това RWAI има предлагане в обръщение от 699.40M и обща пазарна капитализация от $ 204.02K. Преглед на цената на RWAI на живо

Историческа цена на RWAI by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на RWAI by Virtuals, текущата цена на RWAI by Virtuals е 0.000291USD. Циркулиращото предлагане на RWAI by Virtuals(RWAI) е 699.40M RWAI , което дава пазарна капитализация от $204,018 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 84.82% $ 0.000133 $ 0.000291 $ 0.000157

7 дни 101.96% $ 0.000297 $ 0.000286 $ 0.000139

30 дни 72.84% $ 0.000212 $ 0.000286 $ 0.000139 24-часово представяне През последните 24 часа за RWAI by Virtuals имаше движение в цената от $0.000133 , което представлява 84.82% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни RWAI by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.000286 и съответно при най-ниска стойност от $0.000139 . Имаше промяна в цената от 101.96% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на RWAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец RWAI by Virtuals бе предмет на промяна от 72.84% , което отразява приблизително $0.000212 към стойността. Това указва, че за RWAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на RWAI by Virtuals (RWAI)? Модулът за прогноза за цената на RWAI by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на RWAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за RWAI by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на RWAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на RWAI by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на RWAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на RWAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на RWAI by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на RWAI?

Прогнозните цени на RWAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в RWAI сега? Според вашите прогнози, RWAI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на RWAI през следващия месец? Според RWAI by Virtuals (RWAI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната RWAI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 RWAI през 2026 г.? Цената на 1 RWAI by Virtuals (RWAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози RWAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на RWAI през 2027 г.? RWAI by Virtuals (RWAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RWAI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на RWAIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, RWAI by Virtuals (RWAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на RWAIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, RWAI by Virtuals (RWAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 RWAI през 2030 г.? Цената на 1 RWAI by Virtuals (RWAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози RWAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на RWAI през 2040 г.? RWAI by Virtuals (RWAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RWAI до 2040 г. Регистрирайте се сега