roule token (ROUL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на roule token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ROUL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на roule token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза roule token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, roule token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004051. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, roule token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004253. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ROUL е $ 0.004466 с темп на растеж 10.25%. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ROUL е $ 0.004689 с темп на растеж 15.76%. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ROUL за 2029 г. е $ 0.004924 заедно с темп на растеж 21.55%. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ROUL за 2030 г. е $ 0.005170 заедно с темп на растеж 27.63%. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на roule token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008422. roule token (ROUL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на roule token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.013719. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004051 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004068 0.41% Прогноза за цената на roule token (ROUL) за деня Прогнозната цена за ROUL на November 1, 2025(Днес) е $0.004051 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на roule token (ROUL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ROUL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004051 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. roule token (ROUL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ROUL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004055 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. roule token (ROUL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ROUL е $0.004068 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на roule token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 293.02K$ 293.02K $ 293.02K Циркулиращо предлагане 72.33M 72.33M 72.33M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ROUL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ROUL има предлагане в обръщение от 72.33M и обща пазарна капитализация от $ 293.02K. Преглед на цената на ROUL на живо

7 дни 2.10% $ 0.000085 $ 0.004194 $ 0.002188

30 дни 85.35% $ 0.003457 $ 0.004194 $ 0.002188 24-часово представяне През последните 24 часа за roule token имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни roule token се търгуваше при най-висока стойност от $0.004194 и съответно при най-ниска стойност от $0.002188 . Имаше промяна в цената от 2.10% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ROUL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец roule token бе предмет на промяна от 85.35% , което отразява приблизително $0.003457 към стойността. Това указва, че за ROUL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на roule token (ROUL)? Модулът за прогноза за цената на roule token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ROUL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за roule token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ROUL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на roule token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ROUL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ROUL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на roule token.

Защо е важна прогнозата за цената на ROUL?

Прогнозните цени на ROUL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ROUL сега? Според вашите прогнози, ROUL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ROUL през следващия месец? Според roule token (ROUL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ROUL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ROUL през 2026 г.? Цената на 1 roule token (ROUL) днес е -- . Според горния модул за прогнози ROUL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ROUL през 2027 г.? roule token (ROUL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ROUL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ROULпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, roule token (ROUL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ROULпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, roule token (ROUL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ROUL през 2030 г.? Цената на 1 roule token (ROUL) днес е -- . Според горния модул за прогнози ROUL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ROUL през 2040 г.? roule token (ROUL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ROUL до 2040 г.