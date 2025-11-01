Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Restaking Vault ETH за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне RSTETH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Restaking Vault ETH % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Restaking Vault ETH Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Restaking Vault ETH може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 4,708.61. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Restaking Vault ETH може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 4,944.0405. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на RSTETH е $ 5,191.2425 с темп на растеж 10.25%. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на RSTETH е $ 5,450.8046 с темп на растеж 15.76%. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RSTETH за 2029 г. е $ 5,723.3448 заедно с темп на растеж 21.55%. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RSTETH за 2030 г. е $ 6,009.5121 заедно с темп на растеж 27.63%. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Restaking Vault ETH може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 9,788.8620. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Restaking Vault ETH може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 15,945.0247. Година Цена Растеж 2025 $ 4,708.61 0.00%

2026 $ 4,944.0405 5.00%

2027 $ 5,191.2425 10.25%

2028 $ 5,450.8046 15.76%

2029 $ 5,723.3448 21.55%

2030 $ 6,009.5121 27.63%

2031 $ 6,309.9877 34.01%

2032 $ 6,625.4871 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 6,956.7614 47.75%

2034 $ 7,304.5995 55.13%

2035 $ 7,669.8295 62.89%

2036 $ 8,053.3210 71.03%

2037 $ 8,455.9870 79.59%

2038 $ 8,878.7864 88.56%

2039 $ 9,322.7257 97.99%

2040 $ 9,788.8620 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Restaking Vault ETH за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 4,708.61 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 4,709.2550 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 4,713.1251 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 4,727.9604 0.41% Прогноза за цената на Restaking Vault ETH (RSTETH) за деня Прогнозната цена за RSTETH на November 1, 2025(Днес) е $4,708.61 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Restaking Vault ETH (RSTETH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за RSTETH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $4,709.2550 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за RSTETH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $4,713.1251 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Restaking Vault ETH (RSTETH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за RSTETH е $4,727.9604 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Restaking Vault ETH Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 135.25M$ 135.25M $ 135.25M Циркулиращо предлагане 28.72K 28.72K 28.72K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на RSTETH е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това RSTETH има предлагане в обръщение от 28.72K и обща пазарна капитализация от $ 135.25M. Преглед на цената на RSTETH на живо

Историческа цена на Restaking Vault ETH Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Restaking Vault ETH, текущата цена на Restaking Vault ETH е 4,708.61USD. Циркулиращото предлагане на Restaking Vault ETH(RSTETH) е 28.72K RSTETH , което дава пазарна капитализация от $135,250,041 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.42% $ 65.87 $ 4,718.31 $ 4,635.63

7 дни -1.27% $ -59.8539 $ 5,313.8888 $ 4,536.5359

30 дни -10.20% $ -480.5833 $ 5,313.8888 $ 4,536.5359 24-часово представяне През последните 24 часа за Restaking Vault ETH имаше движение в цената от $65.87 , което представлява 1.42% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Restaking Vault ETH се търгуваше при най-висока стойност от $5,313.8888 и съответно при най-ниска стойност от $4,536.5359 . Имаше промяна в цената от -1.27% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на RSTETH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Restaking Vault ETH бе предмет на промяна от -10.20% , което отразява приблизително $-480.5833 към стойността. Това указва, че за RSTETH в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Restaking Vault ETH (RSTETH)? Модулът за прогноза за цената на Restaking Vault ETH е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на RSTETH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Restaking Vault ETH през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на RSTETH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Restaking Vault ETH. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на RSTETH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на RSTETH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Restaking Vault ETH.

Защо е важна прогнозата за цената на RSTETH?

Прогнозните цени на RSTETH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в RSTETH сега? Според вашите прогнози, RSTETH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на RSTETH през следващия месец? Според Restaking Vault ETH (RSTETH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната RSTETH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 RSTETH през 2026 г.? Цената на 1 Restaking Vault ETH (RSTETH) днес е -- . Според горния модул за прогнози RSTETH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на RSTETH през 2027 г.? Restaking Vault ETH (RSTETH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RSTETH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на RSTETHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Restaking Vault ETH (RSTETH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на RSTETHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Restaking Vault ETH (RSTETH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 RSTETH през 2030 г.? Цената на 1 Restaking Vault ETH (RSTETH) днес е -- . Според горния модул за прогнози RSTETH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на RSTETH през 2040 г.? Restaking Vault ETH (RSTETH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RSTETH до 2040 г.