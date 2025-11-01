Ref Finance (REF) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Ref Finance за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне REF през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Ref Finance % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Ref Finance Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Ref Finance може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.091878. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Ref Finance може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.096471. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на REF е $ 0.101295 с темп на растеж 10.25%. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на REF е $ 0.106360 с темп на растеж 15.76%. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от REF за 2029 г. е $ 0.111678 заедно с темп на растеж 21.55%. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от REF за 2030 г. е $ 0.117262 заедно с темп на растеж 27.63%. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Ref Finance може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.191007. Ref Finance (REF) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Ref Finance може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.311131. Година Цена Растеж 2025 $ 0.091878 0.00%

Текуща статистика на цените на Ref Finance Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Циркулиращо предлагане 95.97M 95.97M 95.97M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на REF е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това REF има предлагане в обръщение от 95.97M и обща пазарна капитализация от $ 8.82M. Преглед на цената на REF на живо

Историческа цена на Ref Finance Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Ref Finance, текущата цена на Ref Finance е 0.091878USD. Циркулиращото предлагане на Ref Finance(REF) е 95.97M REF , което дава пазарна капитализация от $8,815,264 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.30% $ 0.000276 $ 0.093473 $ 0.090537

7 дни -13.93% $ -0.012802 $ 0.159805 $ 0.088978

30 дни -42.05% $ -0.038635 $ 0.159805 $ 0.088978 24-часово представяне През последните 24 часа за Ref Finance имаше движение в цената от $0.000276 , което представлява 0.30% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Ref Finance се търгуваше при най-висока стойност от $0.159805 и съответно при най-ниска стойност от $0.088978 . Имаше промяна в цената от -13.93% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на REF за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Ref Finance бе предмет на промяна от -42.05% , което отразява приблизително $-0.038635 към стойността. Това указва, че за REF в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Ref Finance (REF)? Модулът за прогноза за цената на Ref Finance е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на REF на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Ref Finance през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на REF и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Ref Finance. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на REF. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на REF, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Ref Finance.

Защо е важна прогнозата за цената на REF?

Прогнозните цени на REF са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в REF сега? Според вашите прогнози, REF ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на REF през следващия месец? Според Ref Finance (REF) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната REF цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 REF през 2026 г.? Цената на 1 Ref Finance (REF) днес е -- . Според горния модул за прогнози REF ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на REF през 2027 г.? Ref Finance (REF) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 REF до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на REFпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Ref Finance (REF) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на REFпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Ref Finance (REF) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 REF през 2030 г.? Цената на 1 Ref Finance (REF) днес е -- . Според горния модул за прогнози REF ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на REF през 2040 г.? Ref Finance (REF) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 REF до 2040 г.