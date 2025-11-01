ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на ReachX Mainnet за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне RX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на ReachX Mainnet % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза ReachX Mainnet Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, ReachX Mainnet може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.015470. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, ReachX Mainnet може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.016244. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на RX е $ 0.017056 с темп на растеж 10.25%. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на RX е $ 0.017909 с темп на растеж 15.76%. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RX за 2029 г. е $ 0.018805 заедно с темп на растеж 21.55%. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от RX за 2030 г. е $ 0.019745 заедно с темп на растеж 27.63%. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на ReachX Mainnet може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.032163. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на ReachX Mainnet може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.052390. Година Цена Растеж 2025 $ 0.015470 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.015473 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.015485 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.015534 0.41% Прогноза за цената на ReachX Mainnet (RX) за деня Прогнозната цена за RX на November 1, 2025(Днес) е $0.015470 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на ReachX Mainnet (RX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за RX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.015473 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за RX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.015485 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. ReachX Mainnet (RX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за RX е $0.015534 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на ReachX Mainnet Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на RX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това RX има предлагане в обръщение от 500.00M и обща пазарна капитализация от $ 7.74M. Преглед на цената на RX на живо

Историческа цена на ReachX Mainnet Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на ReachX Mainnet, текущата цена на ReachX Mainnet е 0.015470USD. Циркулиращото предлагане на ReachX Mainnet(RX) е 500.00M RX , което дава пазарна капитализация от $7,735,479 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни 0.00% $ 0 $ -- $ --

30 дни 0.00% $ 0 $ -- $ -- 24-часово представяне През последните 24 часа за ReachX Mainnet имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни ReachX Mainnet се търгуваше при най-висока стойност от $-- и съответно при най-ниска стойност от $-- . Имаше промяна в цената от 0.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на RX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец ReachX Mainnet бе предмет на промяна от 0.00% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за RX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на ReachX Mainnet (RX)? Модулът за прогноза за цената на ReachX Mainnet е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на RX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за ReachX Mainnet през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на RX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на ReachX Mainnet. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на RX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на RX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на ReachX Mainnet.

Защо е важна прогнозата за цената на RX?

Прогнозните цени на RX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в RX сега? Според вашите прогнози, RX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на RX през следващия месец? Според ReachX Mainnet (RX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната RX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 RX през 2026 г.? Цената на 1 ReachX Mainnet (RX) днес е -- . Според горния модул за прогнози RX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на RX през 2027 г.? ReachX Mainnet (RX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на RXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, ReachX Mainnet (RX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на RXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, ReachX Mainnet (RX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 RX през 2030 г.? Цената на 1 ReachX Mainnet (RX) днес е -- . Според горния модул за прогнози RX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на RX през 2040 г.? ReachX Mainnet (RX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 RX до 2040 г.