PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на PulseChain Peacock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PCOCK през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на PulseChain Peacock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза PulseChain Peacock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, PulseChain Peacock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.019638. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, PulseChain Peacock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.020620. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PCOCK е $ 0.021651 с темп на растеж 10.25%. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PCOCK е $ 0.022734 с темп на растеж 15.76%. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PCOCK за 2029 г. е $ 0.023870 заедно с темп на растеж 21.55%. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PCOCK за 2030 г. е $ 0.025064 заедно с темп на растеж 27.63%. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на PulseChain Peacock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.040827. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на PulseChain Peacock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.066503. Година Цена Растеж 2025 $ 0.019638 0.00%

2026 $ 0.020620 5.00%

2027 $ 0.021651 10.25%

2028 $ 0.022734 15.76%

2029 $ 0.023870 21.55%

2030 $ 0.025064 27.63%

2031 $ 0.026317 34.01%

2032 $ 0.027633 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.029015 47.75%

2034 $ 0.030465 55.13%

2035 $ 0.031989 62.89%

2036 $ 0.033588 71.03%

2037 $ 0.035268 79.59%

2038 $ 0.037031 88.56%

2039 $ 0.038883 97.99%

2040 $ 0.040827 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на PulseChain Peacock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.019638 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.019641 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.019657 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.019719 0.41% Прогноза за цената на PulseChain Peacock (PCOCK) за деня Прогнозната цена за PCOCK на November 1, 2025(Днес) е $0.019638 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на PulseChain Peacock (PCOCK) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PCOCK, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.019641 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PCOCK, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.019657 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. PulseChain Peacock (PCOCK) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PCOCK е $0.019719 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на PulseChain Peacock Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 16.64M$ 16.64M $ 16.64M Циркулиращо предлагане 845.63M 845.63M 845.63M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PCOCK е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PCOCK има предлагане в обръщение от 845.63M и обща пазарна капитализация от $ 16.64M. Преглед на цената на PCOCK на живо

Историческа цена на PulseChain Peacock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на PulseChain Peacock, текущата цена на PulseChain Peacock е 0.019638USD. Циркулиращото предлагане на PulseChain Peacock(PCOCK) е 845.63M PCOCK , което дава пазарна капитализация от $16,638,242 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -9.79% $ -0.002131 $ 0.022752 $ 0.019443

7 дни 29.03% $ 0.005701 $ 0.022538 $ 0.004136

30 дни 356.12% $ 0.069937 $ 0.022538 $ 0.004136 24-часово представяне През последните 24 часа за PulseChain Peacock имаше движение в цената от $-0.002131 , което представлява -9.79% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни PulseChain Peacock се търгуваше при най-висока стойност от $0.022538 и съответно при най-ниска стойност от $0.004136 . Имаше промяна в цената от 29.03% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PCOCK за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец PulseChain Peacock бе предмет на промяна от 356.12% , което отразява приблизително $0.069937 към стойността. Това указва, че за PCOCK в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на PulseChain Peacock (PCOCK)? Модулът за прогноза за цената на PulseChain Peacock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PCOCK на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за PulseChain Peacock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PCOCK и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на PulseChain Peacock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PCOCK. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PCOCK, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на PulseChain Peacock.

Защо е важна прогнозата за цената на PCOCK?

Прогнозните цени на PCOCK са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PCOCK сега? Според вашите прогнози, PCOCK ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PCOCK през следващия месец? Според PulseChain Peacock (PCOCK) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PCOCK цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PCOCK през 2026 г.? Цената на 1 PulseChain Peacock (PCOCK) днес е -- . Според горния модул за прогнози PCOCK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PCOCK през 2027 г.? PulseChain Peacock (PCOCK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PCOCK до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PCOCKпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, PulseChain Peacock (PCOCK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PCOCKпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, PulseChain Peacock (PCOCK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PCOCK през 2030 г.? Цената на 1 PulseChain Peacock (PCOCK) днес е -- . Според горния модул за прогнози PCOCK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PCOCK през 2040 г.? PulseChain Peacock (PCOCK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PCOCK до 2040 г.