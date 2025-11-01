Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Predi by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Predi by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Predi by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.016323. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Predi by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.017139. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PREDI е $ 0.017996 с темп на растеж 10.25%. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PREDI е $ 0.018896 с темп на растеж 15.76%. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PREDI за 2029 г. е $ 0.019841 заедно с темп на растеж 21.55%. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PREDI за 2030 г. е $ 0.020833 заедно с темп на растеж 27.63%. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Predi by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.033935. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Predi by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.055277. Година Цена Растеж 2025 $ 0.016323 0.00%

2026 $ 0.017139 5.00%

2027 $ 0.017996 10.25%

2028 $ 0.018896 15.76%

2029 $ 0.019841 21.55%

2030 $ 0.020833 27.63%

2031 $ 0.021875 34.01%

2032 $ 0.022968 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.024117 47.75%

2034 $ 0.025323 55.13%

2035 $ 0.026589 62.89%

2036 $ 0.027918 71.03%

2037 $ 0.029314 79.59%

2038 $ 0.030780 88.56%

2039 $ 0.032319 97.99%

2040 $ 0.033935 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Predi by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.016323 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.016325 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.016339 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.016390 0.41% Прогноза за цената на Predi by Virtuals (PREDI) за деня Прогнозната цена за PREDI на November 1, 2025(Днес) е $0.016323 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Predi by Virtuals (PREDI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PREDI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.016325 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PREDI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.016339 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Predi by Virtuals (PREDI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PREDI е $0.016390 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Predi by Virtuals Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 7.94M$ 7.94M $ 7.94M Циркулиращо предлагане 498.97M 498.97M 498.97M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PREDI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PREDI има предлагане в обръщение от 498.97M и обща пазарна капитализация от $ 7.94M. Преглед на цената на PREDI на живо

Историческа цена на Predi by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Predi by Virtuals, текущата цена на Predi by Virtuals е 0.016323USD. Циркулиращото предлагане на Predi by Virtuals(PREDI) е 498.97M PREDI , което дава пазарна капитализация от $7,937,743 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 6.24% $ 0.000958 $ 0.015912 $ 0.012637

7 дни 60.88% $ 0.009938 $ 0.017915 $ 0.009002

30 дни 68.23% $ 0.011137 $ 0.017915 $ 0.009002 24-часово представяне През последните 24 часа за Predi by Virtuals имаше движение в цената от $0.000958 , което представлява 6.24% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Predi by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.017915 и съответно при най-ниска стойност от $0.009002 . Имаше промяна в цената от 60.88% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PREDI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Predi by Virtuals бе предмет на промяна от 68.23% , което отразява приблизително $0.011137 към стойността. Това указва, че за PREDI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Predi by Virtuals (PREDI)? Модулът за прогноза за цената на Predi by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PREDI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Predi by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PREDI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Predi by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PREDI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PREDI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Predi by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на PREDI?

Прогнозните цени на PREDI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PREDI сега? Според вашите прогнози, PREDI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PREDI през следващия месец? Според Predi by Virtuals (PREDI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PREDI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PREDI през 2026 г.? Цената на 1 Predi by Virtuals (PREDI) днес е -- . Според горния модул за прогнози PREDI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PREDI през 2027 г.? Predi by Virtuals (PREDI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PREDI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PREDIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Predi by Virtuals (PREDI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PREDIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Predi by Virtuals (PREDI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PREDI през 2030 г.? Цената на 1 Predi by Virtuals (PREDI) днес е -- . Според горния модул за прогнози PREDI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PREDI през 2040 г.? Predi by Virtuals (PREDI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PREDI до 2040 г.