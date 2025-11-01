POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на POL Staked WBERA за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SWBERA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на POL Staked WBERA % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза POL Staked WBERA Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, POL Staked WBERA може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 2.22. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, POL Staked WBERA може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 2.3310. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SWBERA е $ 2.4475 с темп на растеж 10.25%. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SWBERA е $ 2.5699 с темп на растеж 15.76%. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SWBERA за 2029 г. е $ 2.6984 заедно с темп на растеж 21.55%. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SWBERA за 2030 г. е $ 2.8333 заедно с темп на растеж 27.63%. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на POL Staked WBERA може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 4.6152. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на POL Staked WBERA може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 7.5177. Година Цена Растеж 2025 $ 2.22 0.00%

2040 $ 4.6152 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на POL Staked WBERA за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 2.22 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 2.2203 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 2.2221 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 2.2291 0.41% Прогноза за цената на POL Staked WBERA (SWBERA) за деня Прогнозната цена за SWBERA на November 1, 2025(Днес) е $2.22 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на POL Staked WBERA (SWBERA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за SWBERA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $2.2203 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за SWBERA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $2.2221 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. POL Staked WBERA (SWBERA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за SWBERA е $2.2291 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на POL Staked WBERA Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 27.38M$ 27.38M $ 27.38M Циркулиращо предлагане 12.34M 12.34M 12.34M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SWBERA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SWBERA има предлагане в обръщение от 12.34M и обща пазарна капитализация от $ 27.38M. Преглед на цената на SWBERA на живо

Историческа цена на POL Staked WBERA Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на POL Staked WBERA, текущата цена на POL Staked WBERA е 2.22USD. Циркулиращото предлагане на POL Staked WBERA(SWBERA) е 12.34M SWBERA , което дава пазарна капитализация от $27,381,615 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.39% $ -0.054567 $ 2.28 $ 2.14

7 дни -3.97% $ -0.088296 $ 3.3067 $ 2.0387

30 дни -32.98% $ -0.732261 $ 3.3067 $ 2.0387 24-часово представяне През последните 24 часа за POL Staked WBERA имаше движение в цената от $-0.054567 , което представлява -2.39% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни POL Staked WBERA се търгуваше при най-висока стойност от $3.3067 и съответно при най-ниска стойност от $2.0387 . Имаше промяна в цената от -3.97% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SWBERA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец POL Staked WBERA бе предмет на промяна от -32.98% , което отразява приблизително $-0.732261 към стойността. Това указва, че за SWBERA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на POL Staked WBERA (SWBERA)? Модулът за прогноза за цената на POL Staked WBERA е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SWBERA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за POL Staked WBERA през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SWBERA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на POL Staked WBERA. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SWBERA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SWBERA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на POL Staked WBERA.

Защо е важна прогнозата за цената на SWBERA?

Прогнозните цени на SWBERA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SWBERA сега? Според вашите прогнози, SWBERA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SWBERA през следващия месец? Според POL Staked WBERA (SWBERA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SWBERA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SWBERA през 2026 г.? Цената на 1 POL Staked WBERA (SWBERA) днес е -- . Според горния модул за прогнози SWBERA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SWBERA през 2027 г.? POL Staked WBERA (SWBERA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SWBERA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SWBERAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, POL Staked WBERA (SWBERA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SWBERAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, POL Staked WBERA (SWBERA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SWBERA през 2030 г.? Цената на 1 POL Staked WBERA (SWBERA) днес е -- . Според горния модул за прогнози SWBERA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SWBERA през 2040 г.? POL Staked WBERA (SWBERA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SWBERA до 2040 г. Регистрирайте се сега