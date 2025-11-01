PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на PLYR L1 за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PLYR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на PLYR L1 % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза PLYR L1 Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, PLYR L1 може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003448. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, PLYR L1 може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003620. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PLYR е $ 0.003802 с темп на растеж 10.25%. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PLYR е $ 0.003992 с темп на растеж 15.76%. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PLYR за 2029 г. е $ 0.004191 заедно с темп на растеж 21.55%. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PLYR за 2030 г. е $ 0.004401 заедно с темп на растеж 27.63%. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на PLYR L1 може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.007169. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на PLYR L1 може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011677. Година Цена Растеж 2025 $ 0.003448 0.00%

2026 $ 0.003620 5.00%

2027 $ 0.003802 10.25%

2028 $ 0.003992 15.76%

2029 $ 0.004191 21.55%

2030 $ 0.004401 27.63%

2031 $ 0.004621 34.01%

2032 $ 0.004852 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.005095 47.75%

2034 $ 0.005349 55.13%

2035 $ 0.005617 62.89%

2036 $ 0.005898 71.03%

2037 $ 0.006193 79.59%

2038 $ 0.006502 88.56%

2039 $ 0.006827 97.99%

2040 $ 0.007169 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на PLYR L1 за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.003448 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.003449 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.003451 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.003462 0.41% Прогноза за цената на PLYR L1 (PLYR) за деня Прогнозната цена за PLYR на November 1, 2025(Днес) е $0.003448 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на PLYR L1 (PLYR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PLYR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.003449 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PLYR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.003451 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. PLYR L1 (PLYR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PLYR е $0.003462 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на PLYR L1 Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 421.39K$ 421.39K $ 421.39K Циркулиращо предлагане 122.19M 122.19M 122.19M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PLYR е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PLYR има предлагане в обръщение от 122.19M и обща пазарна капитализация от $ 421.39K. Преглед на цената на PLYR на живо

Историческа цена на PLYR L1 Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на PLYR L1, текущата цена на PLYR L1 е 0.003448USD. Циркулиращото предлагане на PLYR L1(PLYR) е 122.19M PLYR , което дава пазарна капитализация от $421,386 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -10.17% $ -0.000350 $ 0.006065 $ 0.001787

30 дни 69.70% $ 0.002403 $ 0.006065 $ 0.001787 24-часово представяне През последните 24 часа за PLYR L1 имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни PLYR L1 се търгуваше при най-висока стойност от $0.006065 и съответно при най-ниска стойност от $0.001787 . Имаше промяна в цената от -10.17% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PLYR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец PLYR L1 бе предмет на промяна от 69.70% , което отразява приблизително $0.002403 към стойността. Това указва, че за PLYR в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на PLYR L1 (PLYR)? Модулът за прогноза за цената на PLYR L1 е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PLYR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за PLYR L1 през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PLYR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на PLYR L1. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PLYR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PLYR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на PLYR L1.

Защо е важна прогнозата за цената на PLYR?

Прогнозните цени на PLYR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PLYR сега? Според вашите прогнози, PLYR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PLYR през следващия месец? Според PLYR L1 (PLYR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PLYR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PLYR през 2026 г.? Цената на 1 PLYR L1 (PLYR) днес е -- . Според горния модул за прогнози PLYR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PLYR през 2027 г.? PLYR L1 (PLYR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PLYR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PLYRпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, PLYR L1 (PLYR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PLYRпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, PLYR L1 (PLYR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PLYR през 2030 г.? Цената на 1 PLYR L1 (PLYR) днес е -- . Според горния модул за прогнози PLYR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PLYR през 2040 г.? PLYR L1 (PLYR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PLYR до 2040 г.