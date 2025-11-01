Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Plume Staked ETH за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PETH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Plume Staked ETH % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Plume Staked ETH Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Plume Staked ETH може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 3,818.76. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Plume Staked ETH може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 4,009.6980. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PETH е $ 4,210.1829 с темп на растеж 10.25%. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PETH е $ 4,420.6920 с темп на растеж 15.76%. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PETH за 2029 г. е $ 4,641.7266 заедно с темп на растеж 21.55%. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PETH за 2030 г. е $ 4,873.8129 заедно с темп на растеж 27.63%. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Plume Staked ETH може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 7,938.9277. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Plume Staked ETH може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 12,931.6767. Година Цена Растеж 2025 $ 3,818.76 0.00%

2040 $ 7,938.9277 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Plume Staked ETH за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 3,818.76 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 3,834.4535 0.41% Прогноза за цената на Plume Staked ETH (PETH) за деня Прогнозната цена за PETH на November 1, 2025(Днес) е $3,818.76 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Plume Staked ETH (PETH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PETH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $3,819.2831 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PETH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $3,822.4218 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Plume Staked ETH (PETH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PETH е $3,834.4535 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Plume Staked ETH Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 188.27K$ 188.27K $ 188.27K Циркулиращо предлагане 49.30 49.30 49.30 Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PETH е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PETH има предлагане в обръщение от 49.30 и обща пазарна капитализация от $ 188.27K. Преглед на цената на PETH на живо

Историческа цена на Plume Staked ETH Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Plume Staked ETH, текущата цена на Plume Staked ETH е 3,818.76USD. Циркулиращото предлагане на Plume Staked ETH(PETH) е 49.30 PETH , което дава пазарна капитализация от $188,274 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.02% $ 0.681734 $ 3,855.17 $ 3,781.46

7 дни -2.02% $ -77.1400 $ 4,368.3643 $ 3,661.0716

30 дни -13.13% $ -501.6250 $ 4,368.3643 $ 3,661.0716 24-часово представяне През последните 24 часа за Plume Staked ETH имаше движение в цената от $0.681734 , което представлява 0.02% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Plume Staked ETH се търгуваше при най-висока стойност от $4,368.3643 и съответно при най-ниска стойност от $3,661.0716 . Имаше промяна в цената от -2.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PETH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Plume Staked ETH бе предмет на промяна от -13.13% , което отразява приблизително $-501.6250 към стойността. Това указва, че за PETH в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Plume Staked ETH (PETH)? Модулът за прогноза за цената на Plume Staked ETH е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PETH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Plume Staked ETH през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PETH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Plume Staked ETH. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PETH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PETH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Plume Staked ETH.

Защо е важна прогнозата за цената на PETH?

Прогнозните цени на PETH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PETH сега? Според вашите прогнози, PETH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PETH през следващия месец? Според Plume Staked ETH (PETH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PETH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PETH през 2026 г.? Цената на 1 Plume Staked ETH (PETH) днес е -- . Според горния модул за прогнози PETH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PETH през 2027 г.? Plume Staked ETH (PETH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PETH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PETHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Plume Staked ETH (PETH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PETHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Plume Staked ETH (PETH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PETH през 2030 г.? Цената на 1 Plume Staked ETH (PETH) днес е -- . Според горния модул за прогнози PETH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PETH през 2040 г.? Plume Staked ETH (PETH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PETH до 2040 г.