Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Plazzy the dog за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PLAZZY през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на PLAZZY

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Plazzy the dog % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Plazzy the dog Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Plazzy the dog може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000642. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Plazzy the dog може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000674. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PLAZZY е $ 0.000708 с темп на растеж 10.25%. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PLAZZY е $ 0.000743 с темп на растеж 15.76%. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PLAZZY за 2029 г. е $ 0.000780 заедно с темп на растеж 21.55%. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PLAZZY за 2030 г. е $ 0.000819 заедно с темп на растеж 27.63%. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Plazzy the dog може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001335. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Plazzy the dog може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002175. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000642 0.00%

2026 $ 0.000674 5.00%

2027 $ 0.000708 10.25%

2028 $ 0.000743 15.76%

2029 $ 0.000780 21.55%

2030 $ 0.000819 27.63%

2031 $ 0.000860 34.01%

2032 $ 0.000903 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000949 47.75%

2034 $ 0.000996 55.13%

2035 $ 0.001046 62.89%

2036 $ 0.001098 71.03%

2037 $ 0.001153 79.59%

2038 $ 0.001211 88.56%

2039 $ 0.001271 97.99%

2040 $ 0.001335 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Plazzy the dog за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000642 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000642 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000642 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000644 0.41% Прогноза за цената на Plazzy the dog (PLAZZY) за деня Прогнозната цена за PLAZZY на November 1, 2025(Днес) е $0.000642 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Plazzy the dog (PLAZZY) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PLAZZY, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000642 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PLAZZY, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000642 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Plazzy the dog (PLAZZY) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PLAZZY е $0.000644 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Plazzy the dog Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PLAZZY е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PLAZZY има предлагане в обръщение от 1.00B и обща пазарна капитализация от $ 642.36K. Преглед на цената на PLAZZY на живо

Историческа цена на Plazzy the dog Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Plazzy the dog, текущата цена на Plazzy the dog е 0.000642USD. Циркулиращото предлагане на Plazzy the dog(PLAZZY) е 1.00B PLAZZY , което дава пазарна капитализация от $642,362 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.04% $ 0 $ 0.000642 $ 0.000642

7 дни 0.07% $ 0.000000 $ 0.000642 $ 0.000219

30 дни 0.00% $ 0 $ 0.000642 $ 0.000219 24-часово представяне През последните 24 часа за Plazzy the dog имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Plazzy the dog се търгуваше при най-висока стойност от $0.000642 и съответно при най-ниска стойност от $0.000219 . Имаше промяна в цената от 0.07% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PLAZZY за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Plazzy the dog бе предмет на промяна от 0.00% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за PLAZZY в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Plazzy the dog (PLAZZY)? Модулът за прогноза за цената на Plazzy the dog е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PLAZZY на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Plazzy the dog през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PLAZZY и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Plazzy the dog. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PLAZZY. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PLAZZY, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Plazzy the dog.

Защо е важна прогнозата за цената на PLAZZY?

Прогнозните цени на PLAZZY са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PLAZZY сега? Според вашите прогнози, PLAZZY ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PLAZZY през следващия месец? Според Plazzy the dog (PLAZZY) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PLAZZY цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PLAZZY през 2026 г.? Цената на 1 Plazzy the dog (PLAZZY) днес е -- . Според горния модул за прогнози PLAZZY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PLAZZY през 2027 г.? Plazzy the dog (PLAZZY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PLAZZY до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PLAZZYпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Plazzy the dog (PLAZZY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PLAZZYпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Plazzy the dog (PLAZZY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PLAZZY през 2030 г.? Цената на 1 Plazzy the dog (PLAZZY) днес е -- . Според горния модул за прогнози PLAZZY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PLAZZY през 2040 г.? Plazzy the dog (PLAZZY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PLAZZY до 2040 г. Регистрирайте се сега