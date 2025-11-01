Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Planet Horse V2 за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PHORSE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Planet Horse V2 Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Planet Horse V2 може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000209. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Planet Horse V2 може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000219. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PHORSE е $ 0.000230 с темп на растеж 10.25%. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PHORSE е $ 0.000242 с темп на растеж 15.76%. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PHORSE за 2029 г. е $ 0.000254 заедно с темп на растеж 21.55%. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PHORSE за 2030 г. е $ 0.000267 заедно с темп на растеж 27.63%. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Planet Horse V2 може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000435. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Planet Horse V2 може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000708.

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000210 0.41% Прогноза за цената на Planet Horse V2 (PHORSE) за деня Прогнозната цена за PHORSE на November 1, 2025(Днес) е $0.000209 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Planet Horse V2 (PHORSE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PHORSE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000209 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PHORSE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000209 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Planet Horse V2 (PHORSE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PHORSE е $0.000210 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Planet Horse V2
Циркулиращо предлагане 300.00M
Последната цена на PHORSE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PHORSE има предлагане в обръщение от 300.00M и обща пазарна капитализация от $ 62.78K.

Историческа цена на Planet Horse V2 Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Planet Horse V2, текущата цена на Planet Horse V2 е 0.000209USD. Циркулиращото предлагане на Planet Horse V2(PHORSE) е 300.00M PHORSE , което дава пазарна капитализация от $62,775 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -7.80% $ -0.000016 $ 0.000506 $ 0.000208

30 дни -58.99% $ -0.000123 $ 0.000506 $ 0.000208 24-часово представяне През последните 24 часа за Planet Horse V2 имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Planet Horse V2 се търгуваше при най-висока стойност от $0.000506 и съответно при най-ниска стойност от $0.000208 . Имаше промяна в цената от -7.80% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PHORSE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Planet Horse V2 бе предмет на промяна от -58.99% , което отразява приблизително $-0.000123 към стойността. Това указва, че за PHORSE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Planet Horse V2 (PHORSE)? Модулът за прогноза за цената на Planet Horse V2 е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PHORSE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Planet Horse V2 през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PHORSE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Planet Horse V2. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PHORSE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PHORSE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Planet Horse V2.

Защо е важна прогнозата за цената на PHORSE?

Прогнозните цени на PHORSE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PHORSE сега? Според вашите прогнози, PHORSE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PHORSE през следващия месец? Според Planet Horse V2 (PHORSE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PHORSE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PHORSE през 2026 г.? Цената на 1 Planet Horse V2 (PHORSE) днес е -- . Според горния модул за прогнози PHORSE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PHORSE през 2027 г.? Planet Horse V2 (PHORSE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PHORSE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PHORSEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Planet Horse V2 (PHORSE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PHORSEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Planet Horse V2 (PHORSE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PHORSE през 2030 г.? Цената на 1 Planet Horse V2 (PHORSE) днес е -- . Според горния модул за прогнози PHORSE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PHORSE през 2040 г.? Planet Horse V2 (PHORSE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PHORSE до 2040 г. Регистрирайте се сега