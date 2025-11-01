PILSO OS (PILSO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на PILSO OS за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PILSO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на PILSO OS % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза PILSO OS Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, PILSO OS може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000234. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, PILSO OS може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000246. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PILSO е $ 0.000259 с темп на растеж 10.25%. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PILSO е $ 0.000271 с темп на растеж 15.76%. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PILSO за 2029 г. е $ 0.000285 заедно с темп на растеж 21.55%. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PILSO за 2030 г. е $ 0.000299 заедно с темп на растеж 27.63%. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на PILSO OS може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000488. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на PILSO OS може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000795. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000234 0.00%

2026 $ 0.000246 5.00%

2027 $ 0.000259 10.25%

2028 $ 0.000271 15.76%

2029 $ 0.000285 21.55%

2030 $ 0.000299 27.63%

2031 $ 0.000314 34.01%

2032 $ 0.000330 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000347 47.75%

2034 $ 0.000364 55.13%

2035 $ 0.000382 62.89%

2036 $ 0.000401 71.03%

2037 $ 0.000421 79.59%

2038 $ 0.000443 88.56%

2039 $ 0.000465 97.99%

2040 $ 0.000488 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на PILSO OS за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000234 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000234 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000235 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000235 0.41% Прогноза за цената на PILSO OS (PILSO) за деня Прогнозната цена за PILSO на November 1, 2025(Днес) е $0.000234 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на PILSO OS (PILSO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PILSO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000234 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PILSO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000235 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. PILSO OS (PILSO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PILSO е $0.000235 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на PILSO OS Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Циркулиращо предлагане 82.23M 82.23M 82.23M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PILSO е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PILSO има предлагане в обръщение от 82.23M и обща пазарна капитализация от $ 19.32K. Преглед на цената на PILSO на живо

Историческа цена на PILSO OS Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на PILSO OS, текущата цена на PILSO OS е 0.000234USD. Циркулиращото предлагане на PILSO OS(PILSO) е 82.23M PILSO , което дава пазарна капитализация от $19,319.67 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.07% $ 0 $ 0.000236 $ 0.000233

7 дни 0.57% $ 0.000001 $ 0.000359 $ 0.000233

30 дни -32.96% $ -0.000077 $ 0.000359 $ 0.000233 24-часово представяне През последните 24 часа за PILSO OS имаше движение в цената от $0 , което представлява -0.07% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни PILSO OS се търгуваше при най-висока стойност от $0.000359 и съответно при най-ниска стойност от $0.000233 . Имаше промяна в цената от 0.57% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PILSO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец PILSO OS бе предмет на промяна от -32.96% , което отразява приблизително $-0.000077 към стойността. Това указва, че за PILSO в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на PILSO OS (PILSO)? Модулът за прогноза за цената на PILSO OS е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PILSO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за PILSO OS през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PILSO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на PILSO OS. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PILSO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PILSO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на PILSO OS.

Защо е важна прогнозата за цената на PILSO?

Прогнозните цени на PILSO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PILSO сега? Според вашите прогнози, PILSO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PILSO през следващия месец? Според PILSO OS (PILSO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PILSO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PILSO през 2026 г.? Цената на 1 PILSO OS (PILSO) днес е -- . Според горния модул за прогнози PILSO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PILSO през 2027 г.? PILSO OS (PILSO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PILSO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PILSOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, PILSO OS (PILSO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PILSOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, PILSO OS (PILSO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PILSO през 2030 г.? Цената на 1 PILSO OS (PILSO) днес е -- . Според горния модул за прогнози PILSO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PILSO през 2040 г.? PILSO OS (PILSO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PILSO до 2040 г.