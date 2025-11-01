Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Paragon Tweaks за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PRGN през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Paragon Tweaks % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Paragon Tweaks Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Paragon Tweaks може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000498. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Paragon Tweaks може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000523. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PRGN е $ 0.000549 с темп на растеж 10.25%. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PRGN е $ 0.000576 с темп на растеж 15.76%. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PRGN за 2029 г. е $ 0.000605 заедно с темп на растеж 21.55%. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PRGN за 2030 г. е $ 0.000635 заедно с темп на растеж 27.63%. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Paragon Tweaks може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001035. Paragon Tweaks (PRGN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Paragon Tweaks може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001686. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000498 0.00%

Текуща статистика на цените на Paragon Tweaks Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 483.79K$ 483.79K $ 483.79K Циркулиращо предлагане 967.38M 967.38M 967.38M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PRGN е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PRGN има предлагане в обръщение от 967.38M и обща пазарна капитализация от $ 483.79K. Преглед на цената на PRGN на живо

Историческа цена на Paragon Tweaks Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Paragon Tweaks, текущата цена на Paragon Tweaks е 0.000498USD. Циркулиращото предлагане на Paragon Tweaks(PRGN) е 967.38M PRGN , което дава пазарна капитализация от $483,791 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 3.37% $ 0 $ 0.000560 $ 0.000408

7 дни 15.34% $ 0.000076 $ 0.000814 $ 0.000429

30 дни -40.52% $ -0.000201 $ 0.000814 $ 0.000429 24-часово представяне През последните 24 часа за Paragon Tweaks имаше движение в цената от $0 , което представлява 3.37% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Paragon Tweaks се търгуваше при най-висока стойност от $0.000814 и съответно при най-ниска стойност от $0.000429 . Имаше промяна в цената от 15.34% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PRGN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Paragon Tweaks бе предмет на промяна от -40.52% , което отразява приблизително $-0.000201 към стойността. Това указва, че за PRGN в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Paragon Tweaks (PRGN)? Модулът за прогноза за цената на Paragon Tweaks е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PRGN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Paragon Tweaks през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PRGN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Paragon Tweaks. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PRGN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PRGN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Paragon Tweaks.

Защо е важна прогнозата за цената на PRGN?

Прогнозните цени на PRGN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в PRGN сега? Според вашите прогнози, PRGN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на PRGN през следващия месец? Според Paragon Tweaks (PRGN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната PRGN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 PRGN през 2026 г.? Цената на 1 Paragon Tweaks (PRGN) днес е -- . Според горния модул за прогнози PRGN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на PRGN през 2027 г.? Paragon Tweaks (PRGN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PRGN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на PRGNпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Paragon Tweaks (PRGN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на PRGNпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Paragon Tweaks (PRGN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 PRGN през 2030 г.? Цената на 1 Paragon Tweaks (PRGN) днес е -- . Според горния модул за прогнози PRGN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на PRGN през 2040 г.? Paragon Tweaks (PRGN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 PRGN до 2040 г.