Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Pancake Bunny за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне BUNNY през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Pancake Bunny % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Pancake Bunny Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Pancake Bunny може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.033888. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Pancake Bunny може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.035583. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на BUNNY е $ 0.037362 с темп на растеж 10.25%. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на BUNNY е $ 0.039230 с темп на растеж 15.76%. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BUNNY за 2029 г. е $ 0.041192 заедно с темп на растеж 21.55%. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от BUNNY за 2030 г. е $ 0.043251 заедно с темп на растеж 27.63%. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Pancake Bunny може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.070452. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Pancake Bunny може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.114760. Година Цена Растеж 2025 $ 0.033888 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.034028 0.41% Прогноза за цената на Pancake Bunny (BUNNY) за деня Прогнозната цена за BUNNY на November 1, 2025(Днес) е $0.033888 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Pancake Bunny (BUNNY) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за BUNNY, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.033893 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за BUNNY, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.033921 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Pancake Bunny (BUNNY) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за BUNNY е $0.034028 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Pancake Bunny Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Циркулиращо предлагане 510.23K 510.23K 510.23K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на BUNNY е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това BUNNY има предлагане в обръщение от 510.23K и обща пазарна капитализация от $ 17.28K. Преглед на цената на BUNNY на живо

Историческа цена на Pancake Bunny Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Pancake Bunny, текущата цена на Pancake Bunny е 0.033888USD. Циркулиращото предлагане на Pancake Bunny(BUNNY) е 510.23K BUNNY , което дава пазарна капитализация от $17,284.01 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -1.27% $ -0.000436 $ 0.034505 $ 0.033510

7 дни -4.43% $ -0.001503 $ 0.037303 $ 0.033302

30 дни -2.91% $ -0.000987 $ 0.037303 $ 0.033302 24-часово представяне През последните 24 часа за Pancake Bunny имаше движение в цената от $-0.000436 , което представлява -1.27% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Pancake Bunny се търгуваше при най-висока стойност от $0.037303 и съответно при най-ниска стойност от $0.033302 . Имаше промяна в цената от -4.43% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на BUNNY за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Pancake Bunny бе предмет на промяна от -2.91% , което отразява приблизително $-0.000987 към стойността. Това указва, че за BUNNY в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Pancake Bunny (BUNNY)? Модулът за прогноза за цената на Pancake Bunny е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на BUNNY на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Pancake Bunny през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на BUNNY и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Pancake Bunny. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на BUNNY. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на BUNNY, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Pancake Bunny.

Защо е важна прогнозата за цената на BUNNY?

Прогнозните цени на BUNNY са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в BUNNY сега? Според вашите прогнози, BUNNY ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на BUNNY през следващия месец? Според Pancake Bunny (BUNNY) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната BUNNY цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 BUNNY през 2026 г.? Цената на 1 Pancake Bunny (BUNNY) днес е -- . Според горния модул за прогнози BUNNY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на BUNNY през 2027 г.? Pancake Bunny (BUNNY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BUNNY до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на BUNNYпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Pancake Bunny (BUNNY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на BUNNYпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Pancake Bunny (BUNNY) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 BUNNY през 2030 г.? Цената на 1 Pancake Bunny (BUNNY) днес е -- . Според горния модул за прогнози BUNNY ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на BUNNY през 2040 г.? Pancake Bunny (BUNNY) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 BUNNY до 2040 г.