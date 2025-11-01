OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на OUTLAW Crypto Games за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне OUTLAW през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на OUTLAW Crypto Games % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза OUTLAW Crypto Games Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, OUTLAW Crypto Games може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001069. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, OUTLAW Crypto Games може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001123. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OUTLAW е $ 0.001179 с темп на растеж 10.25%. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OUTLAW е $ 0.001238 с темп на растеж 15.76%. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OUTLAW за 2029 г. е $ 0.001300 заедно с темп на растеж 21.55%. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OUTLAW за 2030 г. е $ 0.001365 заедно с темп на растеж 27.63%. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на OUTLAW Crypto Games може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002223. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на OUTLAW Crypto Games може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.003622. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001069 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001074 0.41% Прогноза за цената на OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) за деня Прогнозната цена за OUTLAW на November 1, 2025(Днес) е $0.001069 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OUTLAW, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001069 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OUTLAW, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001070 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OUTLAW е $0.001074 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на OUTLAW Crypto Games Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Циркулиращо предлагане 995.20M 995.20M 995.20M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на OUTLAW е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това OUTLAW има предлагане в обръщение от 995.20M и обща пазарна капитализация от $ 1.06M. Преглед на цената на OUTLAW на живо

Как работи модулът за прогноза за цената на OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)? Модулът за прогноза за цената на OUTLAW Crypto Games е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OUTLAW на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за OUTLAW Crypto Games през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OUTLAW и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на OUTLAW Crypto Games. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OUTLAW. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OUTLAW, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на OUTLAW Crypto Games.

Защо е важна прогнозата за цената на OUTLAW?

Прогнозните цени на OUTLAW са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в OUTLAW сега? Според вашите прогнози, OUTLAW ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на OUTLAW през следващия месец? Според OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната OUTLAW цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 OUTLAW през 2026 г.? Цената на 1 OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) днес е -- . Според горния модул за прогнози OUTLAW ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на OUTLAW през 2027 г.? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OUTLAW до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на OUTLAWпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на OUTLAWпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 OUTLAW през 2030 г.? Цената на 1 OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) днес е -- . Според горния модул за прогнози OUTLAW ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на OUTLAW през 2040 г.? OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OUTLAW до 2040 г.