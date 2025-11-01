Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Orbitt Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ORBT през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на ORBT

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Orbitt Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Orbitt Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Orbitt Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.098153. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Orbitt Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.103060. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ORBT е $ 0.108213 с темп на растеж 10.25%. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ORBT е $ 0.113624 с темп на растеж 15.76%. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ORBT за 2029 г. е $ 0.119305 заедно с темп на растеж 21.55%. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ORBT за 2030 г. е $ 0.125270 заедно с темп на растеж 27.63%. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Orbitt Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.204053. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Orbitt Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.332380. Година Цена Растеж 2025 $ 0.098153 0.00%

2026 $ 0.103060 5.00%

2027 $ 0.108213 10.25%

2028 $ 0.113624 15.76%

2029 $ 0.119305 21.55%

2030 $ 0.125270 27.63%

2031 $ 0.131534 34.01%

2032 $ 0.138111 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.145016 47.75%

2034 $ 0.152267 55.13%

2035 $ 0.159880 62.89%

2036 $ 0.167874 71.03%

2037 $ 0.176268 79.59%

2038 $ 0.185082 88.56%

2039 $ 0.194336 97.99%

2040 $ 0.204053 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Orbitt Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.098153 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.098166 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.098247 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.098556 0.41% Прогноза за цената на Orbitt Token (ORBT) за деня Прогнозната цена за ORBT на November 1, 2025(Днес) е $0.098153 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Orbitt Token (ORBT) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ORBT, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.098166 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ORBT, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.098247 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Orbitt Token (ORBT) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ORBT е $0.098556 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Orbitt Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Циркулиращо предлагане 14.94M 14.94M 14.94M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ORBT е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ORBT има предлагане в обръщение от 14.94M и обща пазарна капитализация от $ 1.47M. Преглед на цената на ORBT на живо

Историческа цена на Orbitt Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Orbitt Token, текущата цена на Orbitt Token е 0.098153USD. Циркулиращото предлагане на Orbitt Token(ORBT) е 14.94M ORBT , което дава пазарна капитализация от $1,466,376 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.85% $ -0.002879 $ 0.102505 $ 0.097511

7 дни -8.97% $ -0.008813 $ 0.138676 $ 0.097782

30 дни -28.89% $ -0.028359 $ 0.138676 $ 0.097782 24-часово представяне През последните 24 часа за Orbitt Token имаше движение в цената от $-0.002879 , което представлява -2.85% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Orbitt Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.138676 и съответно при най-ниска стойност от $0.097782 . Имаше промяна в цената от -8.97% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ORBT за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Orbitt Token бе предмет на промяна от -28.89% , което отразява приблизително $-0.028359 към стойността. Това указва, че за ORBT в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Orbitt Token (ORBT)? Модулът за прогноза за цената на Orbitt Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ORBT на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Orbitt Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ORBT и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Orbitt Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ORBT. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ORBT, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Orbitt Token.

Защо е важна прогнозата за цената на ORBT?

Прогнозните цени на ORBT са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ORBT сега? Според вашите прогнози, ORBT ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ORBT през следващия месец? Според Orbitt Token (ORBT) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ORBT цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ORBT през 2026 г.? Цената на 1 Orbitt Token (ORBT) днес е -- . Според горния модул за прогнози ORBT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ORBT през 2027 г.? Orbitt Token (ORBT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ORBT до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ORBTпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Orbitt Token (ORBT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ORBTпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Orbitt Token (ORBT) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ORBT през 2030 г.? Цената на 1 Orbitt Token (ORBT) днес е -- . Според горния модул за прогнози ORBT ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ORBT през 2040 г.? Orbitt Token (ORBT) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ORBT до 2040 г. Регистрирайте се сега