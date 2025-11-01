Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Oracle xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне ORCLX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Oracle xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Oracle xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Oracle xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 289.7. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Oracle xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 304.185. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ORCLX е $ 319.3942 с темп на растеж 10.25%. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ORCLX е $ 335.3639 с темп на растеж 15.76%. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ORCLX за 2029 г. е $ 352.1321 заедно с темп на растеж 21.55%. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ORCLX за 2030 г. е $ 369.7387 заедно с темп на растеж 27.63%. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Oracle xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 602.2654. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Oracle xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 981.0270. Година Цена Растеж 2025 $ 289.7 0.00%

2026 $ 304.185 5.00%

2027 $ 319.3942 10.25%

2028 $ 335.3639 15.76%

2029 $ 352.1321 21.55%

2030 $ 369.7387 27.63%

2031 $ 388.2257 34.01%

2032 $ 407.6369 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 428.0188 47.75%

2034 $ 449.4197 55.13%

2035 $ 471.8907 62.89%

2036 $ 495.4853 71.03%

2037 $ 520.2595 79.59%

2038 $ 546.2725 88.56%

2039 $ 573.5861 97.99%

2040 $ 602.2654 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Oracle xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 289.7 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 289.7396 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 289.9777 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 290.8905 0.41% Прогноза за цената на Oracle xStock (ORCLX) за деня Прогнозната цена за ORCLX на November 1, 2025(Днес) е $289.7 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Oracle xStock (ORCLX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ORCLX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $289.7396 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ORCLX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $289.9777 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Oracle xStock (ORCLX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ORCLX е $290.8905 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Oracle xStock Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Циркулиращо предлагане 3.75K 3.75K 3.75K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ORCLX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ORCLX има предлагане в обръщение от 3.75K и обща пазарна капитализация от $ 1.09M. Преглед на цената на ORCLX на живо

Историческа цена на Oracle xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Oracle xStock, текущата цена на Oracle xStock е 289.7USD. Циркулиращото предлагане на Oracle xStock(ORCLX) е 3.75K ORCLX , което дава пазарна капитализация от $1,085,750 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 6.26% $ 17.07 $ 289.73 $ 267.23

7 дни -3.11% $ -9.0372 $ 309.4371 $ 267.2350

30 дни 0.18% $ 0.520619 $ 309.4371 $ 267.2350 24-часово представяне През последните 24 часа за Oracle xStock имаше движение в цената от $17.07 , което представлява 6.26% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Oracle xStock се търгуваше при най-висока стойност от $309.4371 и съответно при най-ниска стойност от $267.2350 . Имаше промяна в цената от -3.11% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ORCLX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Oracle xStock бе предмет на промяна от 0.18% , което отразява приблизително $0.520619 към стойността. Това указва, че за ORCLX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Oracle xStock (ORCLX)? Модулът за прогноза за цената на Oracle xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ORCLX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Oracle xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ORCLX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Oracle xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ORCLX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ORCLX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Oracle xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на ORCLX?

Прогнозните цени на ORCLX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ORCLX сега? Според вашите прогнози, ORCLX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ORCLX през следващия месец? Според Oracle xStock (ORCLX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ORCLX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ORCLX през 2026 г.? Цената на 1 Oracle xStock (ORCLX) днес е -- . Според горния модул за прогнози ORCLX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ORCLX през 2027 г.? Oracle xStock (ORCLX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ORCLX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ORCLXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Oracle xStock (ORCLX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ORCLXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Oracle xStock (ORCLX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ORCLX през 2030 г.? Цената на 1 Oracle xStock (ORCLX) днес е -- . Според горния модул за прогнози ORCLX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ORCLX през 2040 г.? Oracle xStock (ORCLX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ORCLX до 2040 г.