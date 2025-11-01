OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на OpenDelta GMCI30 за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне OG30 през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на OpenDelta GMCI30 % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза OpenDelta GMCI30 Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, OpenDelta GMCI30 може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.199137. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, OpenDelta GMCI30 може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.209093. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OG30 е $ 0.219548 с темп на растеж 10.25%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OG30 е $ 0.230525 с темп на растеж 15.76%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OG30 за 2029 г. е $ 0.242052 заедно с темп на растеж 21.55%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OG30 за 2030 г. е $ 0.254154 заедно с темп на растеж 27.63%. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на OpenDelta GMCI30 може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.413991. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на OpenDelta GMCI30 може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.674348. Година Цена Растеж 2025 $ 0.199137 0.00%

2026 $ 0.209093 5.00%

2027 $ 0.219548 10.25%

2028 $ 0.230525 15.76%

2029 $ 0.242052 21.55%

2030 $ 0.254154 27.63%

2031 $ 0.266862 34.01%

2032 $ 0.280205 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.294216 47.75%

2034 $ 0.308926 55.13%

2035 $ 0.324373 62.89%

2036 $ 0.340591 71.03%

2037 $ 0.357621 79.59%

2038 $ 0.375502 88.56%

2039 $ 0.394277 97.99%

2040 $ 0.413991 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на OpenDelta GMCI30 за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.199137 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.199164 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.199327 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.199955 0.41% Прогноза за цената на OpenDelta GMCI30 (OG30) за деня Прогнозната цена за OG30 на November 1, 2025(Днес) е $0.199137 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на OpenDelta GMCI30 (OG30) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OG30, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.199164 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OG30, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.199327 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. OpenDelta GMCI30 (OG30) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OG30 е $0.199955 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на OpenDelta GMCI30 Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 187.18K$ 187.18K $ 187.18K Циркулиращо предлагане 940.00K 940.00K 940.00K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на OG30 е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това OG30 има предлагане в обръщение от 940.00K и обща пазарна капитализация от $ 187.18K. Преглед на цената на OG30 на живо

Историческа цена на OpenDelta GMCI30 Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на OpenDelta GMCI30, текущата цена на OpenDelta GMCI30 е 0.199137USD. Циркулиращото предлагане на OpenDelta GMCI30(OG30) е 940.00K OG30 , което дава пазарна капитализация от $187,179 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.76% $ 0.001508 $ 0.199137 $ 0.197582

7 дни -1.01% $ -0.002026 $ 0.221536 $ 0.197601

30 дни -9.96% $ -0.019842 $ 0.221536 $ 0.197601 24-часово представяне През последните 24 часа за OpenDelta GMCI30 имаше движение в цената от $0.001508 , което представлява 0.76% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни OpenDelta GMCI30 се търгуваше при най-висока стойност от $0.221536 и съответно при най-ниска стойност от $0.197601 . Имаше промяна в цената от -1.01% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на OG30 за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец OpenDelta GMCI30 бе предмет на промяна от -9.96% , което отразява приблизително $-0.019842 към стойността. Това указва, че за OG30 в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на OpenDelta GMCI30 (OG30)? Модулът за прогноза за цената на OpenDelta GMCI30 е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OG30 на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за OpenDelta GMCI30 през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OG30 и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на OpenDelta GMCI30. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OG30. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OG30, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на OpenDelta GMCI30.

Защо е важна прогнозата за цената на OG30?

Прогнозните цени на OG30 са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

