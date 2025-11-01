OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на OpenAI PreStocks за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне OPENAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на OpenAI PreStocks % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза OpenAI PreStocks Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, OpenAI PreStocks може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1,159.6. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, OpenAI PreStocks може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1,217.58. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на OPENAI е $ 1,278.4589 с темп на растеж 10.25%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на OPENAI е $ 1,342.3819 с темп на растеж 15.76%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OPENAI за 2029 г. е $ 1,409.5010 заедно с темп на растеж 21.55%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от OPENAI за 2030 г. е $ 1,479.9760 заедно с темп на растеж 27.63%. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на OpenAI PreStocks може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2,410.7251. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на OpenAI PreStocks може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3,926.8171. Година Цена Растеж 2025 $ 1,159.6 0.00%

2026 $ 1,217.58 5.00%

2027 $ 1,278.4589 10.25%

2028 $ 1,342.3819 15.76%

2029 $ 1,409.5010 21.55%

2030 $ 1,479.9760 27.63%

2031 $ 1,553.9749 34.01%

2032 $ 1,631.6736 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1,713.2573 47.75%

2034 $ 1,798.9201 55.13%

2035 $ 1,888.8662 62.89%

2036 $ 1,983.3095 71.03%

2037 $ 2,082.4749 79.59%

2038 $ 2,186.5987 88.56%

2039 $ 2,295.9286 97.99%

2040 $ 2,410.7251 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на OpenAI PreStocks за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 1,159.6 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 1,159.7588 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 1,160.7119 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1,164.3654 0.41% Прогноза за цената на OpenAI PreStocks (OPENAI) за деня Прогнозната цена за OPENAI на November 1, 2025(Днес) е $1,159.6 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на OpenAI PreStocks (OPENAI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за OPENAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1,159.7588 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за OPENAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1,160.7119 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. OpenAI PreStocks (OPENAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за OPENAI е $1,164.3654 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на OpenAI PreStocks Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 909.67K$ 909.67K $ 909.67K Циркулиращо предлагане 789.99 789.99 789.99 Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на OPENAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това OPENAI има предлагане в обръщение от 789.99 и обща пазарна капитализация от $ 909.67K. Преглед на цената на OPENAI на живо

Историческа цена на OpenAI PreStocks Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на OpenAI PreStocks, текущата цена на OpenAI PreStocks е 1,159.6USD. Циркулиращото предлагане на OpenAI PreStocks(OPENAI) е 789.99 OPENAI , което дава пазарна капитализация от $909,670 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 47.86% $ 375.34 $ 1,181.43 $ 779.92

7 дни 58.10% $ 673.6714 $ 1,141.9820 $ 603.4409

30 дни 92.17% $ 1,068.7496 $ 1,141.9820 $ 603.4409 24-часово представяне През последните 24 часа за OpenAI PreStocks имаше движение в цената от $375.34 , което представлява 47.86% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни OpenAI PreStocks се търгуваше при най-висока стойност от $1,141.9820 и съответно при най-ниска стойност от $603.4409 . Имаше промяна в цената от 58.10% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на OPENAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец OpenAI PreStocks бе предмет на промяна от 92.17% , което отразява приблизително $1,068.7496 към стойността. Това указва, че за OPENAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на OpenAI PreStocks (OPENAI)? Модулът за прогноза за цената на OpenAI PreStocks е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на OPENAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за OpenAI PreStocks през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на OPENAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на OpenAI PreStocks. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на OPENAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на OPENAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на OpenAI PreStocks.

Защо е важна прогнозата за цената на OPENAI?

Прогнозните цени на OPENAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в OPENAI сега? Според вашите прогнози, OPENAI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на OPENAI през следващия месец? Според OpenAI PreStocks (OPENAI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната OPENAI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 OPENAI през 2026 г.? Цената на 1 OpenAI PreStocks (OPENAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози OPENAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на OPENAI през 2027 г.? OpenAI PreStocks (OPENAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OPENAI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на OPENAIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, OpenAI PreStocks (OPENAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на OPENAIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, OpenAI PreStocks (OPENAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 OPENAI през 2030 г.? Цената на 1 OpenAI PreStocks (OPENAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози OPENAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на OPENAI през 2040 г.? OpenAI PreStocks (OPENAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 OPENAI до 2040 г. Регистрирайте се сега