Official PPshow (PP) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Official PPshow за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне PP през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Official PPshow % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Official PPshow Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Official PPshow може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003521. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Official PPshow може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.003697. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на PP е $ 0.003882 с темп на растеж 10.25%. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на PP е $ 0.004076 с темп на растеж 15.76%. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PP за 2029 г. е $ 0.004280 заедно с темп на растеж 21.55%. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от PP за 2030 г. е $ 0.004494 заедно с темп на растеж 27.63%. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Official PPshow може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.007321. Official PPshow (PP) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Official PPshow може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011925. Година Цена Растеж 2025 $ 0.003521 0.00%

2026 $ 0.003697 5.00%

2027 $ 0.003882 10.25%

2028 $ 0.004076 15.76%

2029 $ 0.004280 21.55%

2030 $ 0.004494 27.63%

2031 $ 0.004719 34.01%

2032 $ 0.004955 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.005202 47.75%

2034 $ 0.005463 55.13%

2035 $ 0.005736 62.89%

2036 $ 0.006023 71.03%

2037 $ 0.006324 79.59%

2038 $ 0.006640 88.56%

2039 $ 0.006972 97.99%

2040 $ 0.007321 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Official PPshow за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.003521 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.003522 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.003524 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.003536 0.41% Прогноза за цената на Official PPshow (PP) за деня Прогнозната цена за PP на November 1, 2025(Днес) е $0.003521 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Official PPshow (PP) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за PP, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.003522 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Official PPshow (PP) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за PP, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.003524 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Official PPshow (PP) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за PP е $0.003536 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Official PPshow Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Циркулиращо предлагане 501.97M 501.97M 501.97M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на PP е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това PP има предлагане в обръщение от 501.97M и обща пазарна капитализация от $ 1.77M. Преглед на цената на PP на живо

Историческа цена на Official PPshow Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Official PPshow, текущата цена на Official PPshow е 0.003521USD. Циркулиращото предлагане на Official PPshow(PP) е 501.97M PP , което дава пазарна капитализация от $1,767,707 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 16.55% $ 0.000500 $ 0.003647 $ 0.002950

7 дни 91.30% $ 0.003215 $ 0.003634 $ 0.002140

30 дни 59.61% $ 0.002099 $ 0.003634 $ 0.002140 24-часово представяне През последните 24 часа за Official PPshow имаше движение в цената от $0.000500 , което представлява 16.55% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Official PPshow се търгуваше при най-висока стойност от $0.003634 и съответно при най-ниска стойност от $0.002140 . Имаше промяна в цената от 91.30% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на PP за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Official PPshow бе предмет на промяна от 59.61% , което отразява приблизително $0.002099 към стойността. Това указва, че за PP в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Official PPshow (PP)? Модулът за прогноза за цената на Official PPshow е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на PP на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Official PPshow през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на PP и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Official PPshow. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на PP. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на PP, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Official PPshow.

Защо е важна прогнозата за цената на PP?

Прогнозните цени на PP са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

