Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Odin Liquidity Network % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Odin Liquidity Network Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Odin Liquidity Network може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005607. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Odin Liquidity Network може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005887. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на ODIN е $ 0.006181 с темп на растеж 10.25%. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на ODIN е $ 0.006490 с темп на растеж 15.76%. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ODIN за 2029 г. е $ 0.006815 заедно с темп на растеж 21.55%. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от ODIN за 2030 г. е $ 0.007156 заедно с темп на растеж 27.63%. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Odin Liquidity Network може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.011656. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Odin Liquidity Network може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.018987. Година Цена Растеж 2025 $ 0.005607 0.00%

2026 $ 0.005887 5.00%

2027 $ 0.006181 10.25%

2028 $ 0.006490 15.76%

2029 $ 0.006815 21.55%

2030 $ 0.007156 27.63%

2031 $ 0.007514 34.01%

2032 $ 0.007889 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.008284 47.75%

2034 $ 0.008698 55.13%

2035 $ 0.009133 62.89%

2036 $ 0.009590 71.03%

2037 $ 0.010069 79.59%

2038 $ 0.010573 88.56%

2039 $ 0.011101 97.99%

2040 $ 0.011656 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Odin Liquidity Network за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.005607 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.005607 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.005612 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.005630 0.41% Прогноза за цената на Odin Liquidity Network (ODIN) за деня Прогнозната цена за ODIN на November 1, 2025(Днес) е $0.005607 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Odin Liquidity Network (ODIN) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за ODIN, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.005607 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за ODIN, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.005612 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Odin Liquidity Network (ODIN) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за ODIN е $0.005630 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Odin Liquidity Network Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Циркулиращо предлагане 187.41M 187.41M 187.41M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на ODIN е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това ODIN има предлагане в обръщение от 187.41M и обща пазарна капитализация от $ 1.05M. Преглед на цената на ODIN на живо

Историческа цена на Odin Liquidity Network Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Odin Liquidity Network, текущата цена на Odin Liquidity Network е 0.005607USD. Циркулиращото предлагане на Odin Liquidity Network(ODIN) е 187.41M ODIN , което дава пазарна капитализация от $1,050,494 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.76% $ 0 $ 0.005634 $ 0.005483

7 дни 10.50% $ 0.000588 $ 0.006340 $ 0.004934

30 дни -10.78% $ -0.000604 $ 0.006340 $ 0.004934 24-часово представяне През последните 24 часа за Odin Liquidity Network имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.76% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Odin Liquidity Network се търгуваше при най-висока стойност от $0.006340 и съответно при най-ниска стойност от $0.004934 . Имаше промяна в цената от 10.50% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на ODIN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Odin Liquidity Network бе предмет на промяна от -10.78% , което отразява приблизително $-0.000604 към стойността. Това указва, че за ODIN в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Odin Liquidity Network (ODIN)? Модулът за прогноза за цената на Odin Liquidity Network е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на ODIN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Odin Liquidity Network през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на ODIN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Odin Liquidity Network. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на ODIN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на ODIN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Odin Liquidity Network.

Защо е важна прогнозата за цената на ODIN?

Прогнозните цени на ODIN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в ODIN сега? Според вашите прогнози, ODIN ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на ODIN през следващия месец? Според Odin Liquidity Network (ODIN) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната ODIN цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 ODIN през 2026 г.? Цената на 1 Odin Liquidity Network (ODIN) днес е -- . Според горния модул за прогнози ODIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на ODIN през 2027 г.? Odin Liquidity Network (ODIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ODIN до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на ODINпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Odin Liquidity Network (ODIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на ODINпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Odin Liquidity Network (ODIN) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 ODIN през 2030 г.? Цената на 1 Odin Liquidity Network (ODIN) днес е -- . Според горния модул за прогнози ODIN ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на ODIN през 2040 г.? Odin Liquidity Network (ODIN) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 ODIN до 2040 г.