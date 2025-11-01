Nyla AI (NYLA) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Nyla AI за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне NYLA през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Nyla AI % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Nyla AI Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Nyla AI може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002804. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Nyla AI може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.002945. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на NYLA е $ 0.003092 с темп на растеж 10.25%. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на NYLA е $ 0.003247 с темп на растеж 15.76%. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NYLA за 2029 г. е $ 0.003409 заедно с темп на растеж 21.55%. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NYLA за 2030 г. е $ 0.003579 заедно с темп на растеж 27.63%. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Nyla AI може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.005831. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Nyla AI може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.009498. Година Цена Растеж 2025 $ 0.002804 0.00%

2026 $ 0.002945 5.00%

2027 $ 0.003092 10.25%

2028 $ 0.003247 15.76%

2029 $ 0.003409 21.55%

2030 $ 0.003579 27.63%

2031 $ 0.003758 34.01%

2032 $ 0.003946 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.004144 47.75%

2034 $ 0.004351 55.13%

2035 $ 0.004568 62.89%

2036 $ 0.004797 71.03%

2037 $ 0.005037 79.59%

2038 $ 0.005289 88.56%

2039 $ 0.005553 97.99%

2040 $ 0.005831 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Nyla AI за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.002804 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.002805 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.002807 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.002816 0.41% Прогноза за цената на Nyla AI (NYLA) за деня Прогнозната цена за NYLA на November 1, 2025(Днес) е $0.002804 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Nyla AI (NYLA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за NYLA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.002805 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за NYLA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.002807 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Nyla AI (NYLA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за NYLA е $0.002816 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Nyla AI Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на NYLA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това NYLA има предлагане в обръщение от 999.99M и обща пазарна капитализация от $ 2.79M. Преглед на цената на NYLA на живо

Историческа цена на Nyla AI Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Nyla AI, текущата цена на Nyla AI е 0.002804USD. Циркулиращото предлагане на Nyla AI(NYLA) е 999.99M NYLA , което дава пазарна капитализация от $2,791,678 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 25.43% $ 0.000568 $ 0.003572 $ 0.002203

7 дни 23.42% $ 0.000656 $ 0.003572 $ 0.002129

30 дни 3.44% $ 0.000096 $ 0.003572 $ 0.002129 24-часово представяне През последните 24 часа за Nyla AI имаше движение в цената от $0.000568 , което представлява 25.43% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Nyla AI се търгуваше при най-висока стойност от $0.003572 и съответно при най-ниска стойност от $0.002129 . Имаше промяна в цената от 23.42% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NYLA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Nyla AI бе предмет на промяна от 3.44% , което отразява приблизително $0.000096 към стойността. Това указва, че за NYLA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Nyla AI (NYLA)? Модулът за прогноза за цената на Nyla AI е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NYLA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Nyla AI през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NYLA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Nyla AI. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NYLA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NYLA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Nyla AI.

Защо е важна прогнозата за цената на NYLA?

Прогнозните цени на NYLA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в NYLA сега? Според вашите прогнози, NYLA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на NYLA през следващия месец? Според Nyla AI (NYLA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната NYLA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 NYLA през 2026 г.? Цената на 1 Nyla AI (NYLA) днес е -- . Според горния модул за прогнози NYLA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на NYLA през 2027 г.? Nyla AI (NYLA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NYLA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на NYLAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Nyla AI (NYLA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на NYLAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Nyla AI (NYLA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 NYLA през 2030 г.? Цената на 1 Nyla AI (NYLA) днес е -- . Според горния модул за прогнози NYLA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на NYLA през 2040 г.? Nyla AI (NYLA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NYLA до 2040 г. Регистрирайте се сега