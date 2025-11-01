Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Nuwa World by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Nuwa World by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Nuwa World by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001353. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Nuwa World by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.001421. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на NUWA е $ 0.001492 с темп на растеж 10.25%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на NUWA е $ 0.001567 с темп на растеж 15.76%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NUWA за 2029 г. е $ 0.001645 заедно с темп на растеж 21.55%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NUWA за 2030 г. е $ 0.001727 заедно с темп на растеж 27.63%. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Nuwa World by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002814. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Nuwa World by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.004584. Година Цена Растеж 2025 $ 0.001353 0.00%

2026 $ 0.001421 5.00%

2027 $ 0.001492 10.25%

2028 $ 0.001567 15.76%

2029 $ 0.001645 21.55%

2030 $ 0.001727 27.63%

2031 $ 0.001814 34.01%

2032 $ 0.001904 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.001999 47.75%

2034 $ 0.002099 55.13%

2035 $ 0.002204 62.89%

2036 $ 0.002315 71.03%

2037 $ 0.002430 79.59%

2038 $ 0.002552 88.56%

2039 $ 0.002680 97.99%

2040 $ 0.002814 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Nuwa World by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.001353 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.001353 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.001354 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.001359 0.41% Прогноза за цената на Nuwa World by Virtuals (NUWA) за деня Прогнозната цена за NUWA на November 1, 2025(Днес) е $0.001353 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Nuwa World by Virtuals (NUWA) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за NUWA, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.001353 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за NUWA, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.001354 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Nuwa World by Virtuals (NUWA) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за NUWA е $0.001359 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Nuwa World by Virtuals Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 344.63K$ 344.63K $ 344.63K Циркулиращо предлагане 254.59M 254.59M 254.59M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на NUWA е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това NUWA има предлагане в обръщение от 254.59M и обща пазарна капитализация от $ 344.63K. Преглед на цената на NUWA на живо

Историческа цена на Nuwa World by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Nuwa World by Virtuals, текущата цена на Nuwa World by Virtuals е 0.001353USD. Циркулиращото предлагане на Nuwa World by Virtuals(NUWA) е 254.59M NUWA , което дава пазарна капитализация от $344,630 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 60.28% $ 0.000509 $ 0.001371 $ 0

7 дни 49.78% $ 0.000673 $ 0.001244 $ 0.000781

30 дни 25.77% $ 0.000348 $ 0.001244 $ 0.000781 24-часово представяне През последните 24 часа за Nuwa World by Virtuals имаше движение в цената от $0.000509 , което представлява 60.28% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Nuwa World by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.001244 и съответно при най-ниска стойност от $0.000781 . Имаше промяна в цената от 49.78% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NUWA за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Nuwa World by Virtuals бе предмет на промяна от 25.77% , което отразява приблизително $0.000348 към стойността. Това указва, че за NUWA в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Nuwa World by Virtuals (NUWA)? Модулът за прогноза за цената на Nuwa World by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NUWA на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Nuwa World by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NUWA и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Nuwa World by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NUWA. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NUWA, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Nuwa World by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на NUWA?

Прогнозните цени на NUWA са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в NUWA сега? Според вашите прогнози, NUWA ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на NUWA през следващия месец? Според Nuwa World by Virtuals (NUWA) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната NUWA цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 NUWA през 2026 г.? Цената на 1 Nuwa World by Virtuals (NUWA) днес е -- . Според горния модул за прогнози NUWA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на NUWA през 2027 г.? Nuwa World by Virtuals (NUWA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NUWA до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на NUWAпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Nuwa World by Virtuals (NUWA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на NUWAпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Nuwa World by Virtuals (NUWA) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 NUWA през 2030 г.? Цената на 1 Nuwa World by Virtuals (NUWA) днес е -- . Според горния модул за прогнози NUWA ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на NUWA през 2040 г.? Nuwa World by Virtuals (NUWA) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NUWA до 2040 г.