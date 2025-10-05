Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Nummus Aeternitas за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне NUMMUS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Nummus Aeternitas % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Nummus Aeternitas Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Nummus Aeternitas може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.011384. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Nummus Aeternitas може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.011953. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на NUMMUS е $ 0.012551 с темп на растеж 10.25%. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на NUMMUS е $ 0.013178 с темп на растеж 15.76%. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NUMMUS за 2029 г. е $ 0.013837 заедно с темп на растеж 21.55%. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NUMMUS за 2030 г. е $ 0.014529 заедно с темп на растеж 27.63%. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Nummus Aeternitas може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.023667. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Nummus Aeternitas може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.038551. Година Цена Растеж 2025 $ 0.011384 0.00%

2026 $ 0.011953 5.00%

2027 $ 0.012551 10.25%

2028 $ 0.013178 15.76%

2029 $ 0.013837 21.55%

2030 $ 0.014529 27.63%

2031 $ 0.015256 34.01%

2032 $ 0.016019 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.016820 47.75%

2034 $ 0.017661 55.13%

2035 $ 0.018544 62.89%

2036 $ 0.019471 71.03%

2037 $ 0.020444 79.59%

2038 $ 0.021467 88.56%

2039 $ 0.022540 97.99%

2040 $ 0.023667 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Nummus Aeternitas за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 0.011384 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 0.011385 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 0.011395 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 0.011431 0.41% Прогноза за цената на Nummus Aeternitas (NUMMUS) за деня Прогнозната цена за NUMMUS на October 5, 2025(Днес) е $0.011384 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Nummus Aeternitas (NUMMUS) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за NUMMUS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.011385 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за NUMMUS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.011395 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Nummus Aeternitas (NUMMUS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за NUMMUS е $0.011431 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Nummus Aeternitas Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на NUMMUS е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това NUMMUS има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 1.14M. Преглед на цената на NUMMUS на живо

Историческа цена на Nummus Aeternitas Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Nummus Aeternitas, текущата цена на Nummus Aeternitas е 0.011384USD. Циркулиращото предлагане на Nummus Aeternitas(NUMMUS) е 100.00M NUMMUS , което дава пазарна капитализация от $1,138,444 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.01% $ 0 $ 0.011603 $ 0.011040

7 дни -10.17% $ -0.001158 $ 0.013564 $ 0.009747

30 дни -17.25% $ -0.001964 $ 0.013564 $ 0.009747 24-часово представяне През последните 24 часа за Nummus Aeternitas имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.01% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Nummus Aeternitas се търгуваше при най-висока стойност от $0.013564 и съответно при най-ниска стойност от $0.009747 . Имаше промяна в цената от -10.17% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NUMMUS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Nummus Aeternitas бе предмет на промяна от -17.25% , което отразява приблизително $-0.001964 към стойността. Това указва, че за NUMMUS в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Nummus Aeternitas (NUMMUS)? Модулът за прогноза за цената на Nummus Aeternitas е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NUMMUS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Nummus Aeternitas през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NUMMUS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Nummus Aeternitas. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NUMMUS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NUMMUS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Nummus Aeternitas.

Защо е важна прогнозата за цената на NUMMUS?

Прогнозните цени на NUMMUS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в NUMMUS сега? Според вашите прогнози, NUMMUS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на NUMMUS през следващия месец? Според Nummus Aeternitas (NUMMUS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната NUMMUS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 NUMMUS през 2026 г.? Цената на 1 Nummus Aeternitas (NUMMUS) днес е -- . Според горния модул за прогнози NUMMUS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на NUMMUS през 2027 г.? Nummus Aeternitas (NUMMUS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NUMMUS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на NUMMUSпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Nummus Aeternitas (NUMMUS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на NUMMUSпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Nummus Aeternitas (NUMMUS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 NUMMUS през 2030 г.? Цената на 1 Nummus Aeternitas (NUMMUS) днес е -- . Според горния модул за прогнози NUMMUS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на NUMMUS през 2040 г.? Nummus Aeternitas (NUMMUS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NUMMUS до 2040 г.