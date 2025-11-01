Nova Shield (NVAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Nova Shield за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне NVAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Nova Shield % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Nova Shield Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Nova Shield може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000299. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Nova Shield може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000314. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на NVAI е $ 0.000329 с темп на растеж 10.25%. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на NVAI е $ 0.000346 с темп на растеж 15.76%. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NVAI за 2029 г. е $ 0.000363 заедно с темп на растеж 21.55%. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от NVAI за 2030 г. е $ 0.000381 заедно с темп на растеж 27.63%. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Nova Shield може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000621. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Nova Shield може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001013. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000299 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000299 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000299 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000300 0.41% Прогноза за цената на Nova Shield (NVAI) за деня Прогнозната цена за NVAI на November 1, 2025(Днес) е $0.000299 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Nova Shield (NVAI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за NVAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000299 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за NVAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000299 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Nova Shield (NVAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за NVAI е $0.000300 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Nova Shield Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 289.84K$ 289.84K $ 289.84K Циркулиращо предлагане 968.78M 968.78M 968.78M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на NVAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това NVAI има предлагане в обръщение от 968.78M и обща пазарна капитализация от $ 289.84K. Преглед на цената на NVAI на живо

Историческа цена на Nova Shield Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Nova Shield, текущата цена на Nova Shield е 0.000299USD. Циркулиращото предлагане на Nova Shield(NVAI) е 968.78M NVAI , което дава пазарна капитализация от $289,835 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 6.18% $ 0 $ 0.000413 $ 0.000280

7 дни 101.17% $ 0.000302 $ 0.000408 $ 0.000160

30 дни 83.51% $ 0.000249 $ 0.000408 $ 0.000160 24-часово представяне През последните 24 часа за Nova Shield имаше движение в цената от $0 , което представлява 6.18% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Nova Shield се търгуваше при най-висока стойност от $0.000408 и съответно при най-ниска стойност от $0.000160 . Имаше промяна в цената от 101.17% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на NVAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Nova Shield бе предмет на промяна от 83.51% , което отразява приблизително $0.000249 към стойността. Това указва, че за NVAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Nova Shield (NVAI)? Модулът за прогноза за цената на Nova Shield е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на NVAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Nova Shield през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на NVAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Nova Shield. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на NVAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на NVAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Nova Shield.

Защо е важна прогнозата за цената на NVAI?

Прогнозните цени на NVAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в NVAI сега? Според вашите прогнози, NVAI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на NVAI през следващия месец? Според Nova Shield (NVAI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната NVAI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 NVAI през 2026 г.? Цената на 1 Nova Shield (NVAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози NVAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на NVAI през 2027 г.? Nova Shield (NVAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NVAI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на NVAIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Nova Shield (NVAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на NVAIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Nova Shield (NVAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 NVAI през 2030 г.? Цената на 1 Nova Shield (NVAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози NVAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на NVAI през 2040 г.? Nova Shield (NVAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 NVAI до 2040 г.