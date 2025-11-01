Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Ninjas in Pyjamas за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне DOJO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Ninjas in Pyjamas % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Ninjas in Pyjamas Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Ninjas in Pyjamas може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.170997. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Ninjas in Pyjamas може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.179546. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на DOJO е $ 0.188524 с темп на растеж 10.25%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на DOJO е $ 0.197950 с темп на растеж 15.76%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DOJO за 2029 г. е $ 0.207847 заедно с темп на растеж 21.55%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от DOJO за 2030 г. е $ 0.218240 заедно с темп на растеж 27.63%. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Ninjas in Pyjamas може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.355490. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Ninjas in Pyjamas може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.579056. Година Цена Растеж 2025 $ 0.170997 0.00%

2026 $ 0.179546 5.00%

2027 $ 0.188524 10.25%

2028 $ 0.197950 15.76%

2029 $ 0.207847 21.55%

2030 $ 0.218240 27.63%

2031 $ 0.229152 34.01%

2032 $ 0.240609 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.252640 47.75%

2034 $ 0.265272 55.13%

2035 $ 0.278536 62.89%

2036 $ 0.292462 71.03%

2037 $ 0.307086 79.59%

2038 $ 0.322440 88.56%

2039 $ 0.338562 97.99%

2040 $ 0.355490 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Ninjas in Pyjamas за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.170997 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.171020 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.171160 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.171699 0.41% Прогноза за цената на Ninjas in Pyjamas (DOJO) за деня Прогнозната цена за DOJO на November 1, 2025(Днес) е $0.170997 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Ninjas in Pyjamas (DOJO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за DOJO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.171020 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за DOJO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.171160 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Ninjas in Pyjamas (DOJO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за DOJO е $0.171699 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Ninjas in Pyjamas Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 93.90K$ 93.90K $ 93.90K Циркулиращо предлагане 549.14K 549.14K 549.14K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на DOJO е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това DOJO има предлагане в обръщение от 549.14K и обща пазарна капитализация от $ 93.90K. Преглед на цената на DOJO на живо

Историческа цена на Ninjas in Pyjamas Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Ninjas in Pyjamas, текущата цена на Ninjas in Pyjamas е 0.170997USD. Циркулиращото предлагане на Ninjas in Pyjamas(DOJO) е 549.14K DOJO , което дава пазарна капитализация от $93,900 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -1.88% $ -0.003284 $ 0.175482 $ 0.170393

7 дни -23.88% $ -0.040838 $ 0.545177 $ 0.170739

30 дни -67.54% $ -0.115492 $ 0.545177 $ 0.170739 24-часово представяне През последните 24 часа за Ninjas in Pyjamas имаше движение в цената от $-0.003284 , което представлява -1.88% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Ninjas in Pyjamas се търгуваше при най-висока стойност от $0.545177 и съответно при най-ниска стойност от $0.170739 . Имаше промяна в цената от -23.88% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на DOJO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Ninjas in Pyjamas бе предмет на промяна от -67.54% , което отразява приблизително $-0.115492 към стойността. Това указва, че за DOJO в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Ninjas in Pyjamas (DOJO)? Модулът за прогноза за цената на Ninjas in Pyjamas е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на DOJO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Ninjas in Pyjamas през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на DOJO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Ninjas in Pyjamas. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на DOJO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на DOJO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Ninjas in Pyjamas.

Защо е важна прогнозата за цената на DOJO?

Прогнозните цени на DOJO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в DOJO сега? Според вашите прогнози, DOJO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на DOJO през следващия месец? Според Ninjas in Pyjamas (DOJO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната DOJO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 DOJO през 2026 г.? Цената на 1 Ninjas in Pyjamas (DOJO) днес е -- . Според горния модул за прогнози DOJO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на DOJO през 2027 г.? Ninjas in Pyjamas (DOJO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DOJO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на DOJOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Ninjas in Pyjamas (DOJO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на DOJOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Ninjas in Pyjamas (DOJO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 DOJO през 2030 г.? Цената на 1 Ninjas in Pyjamas (DOJO) днес е -- . Според горния модул за прогнози DOJO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на DOJO през 2040 г.? Ninjas in Pyjamas (DOJO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 DOJO до 2040 г.