Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Mitosis EOL BNB за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MIBNB през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Mitosis EOL BNB Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Mitosis EOL BNB може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1,069.66. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Mitosis EOL BNB може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1,123.143. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MIBNB е $ 1,179.3001 с темп на растеж 10.25%. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MIBNB е $ 1,238.2651 с темп на растеж 15.76%. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MIBNB за 2029 г. е $ 1,300.1784 заедно с темп на растеж 21.55%. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MIBNB за 2030 г. е $ 1,365.1873 заедно с темп на растеж 27.63%. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Mitosis EOL BNB може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2,223.7463. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Mitosis EOL BNB може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3,622.2484.

2026 $ 1,123.143 5.00%

2027 $ 1,179.3001 10.25%

2028 $ 1,238.2651 15.76%

2029 $ 1,300.1784 21.55%

2030 $ 1,365.1873 27.63%

2031 $ 1,433.4467 34.01%

2032 $ 1,505.1190 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1,580.3749 47.75%

2034 $ 1,659.3937 55.13%

2035 $ 1,742.3634 62.89%

2036 $ 1,829.4815 71.03%

2037 $ 1,920.9556 79.59%

2038 $ 2,017.0034 88.56%

2039 $ 2,117.8536 97.99%

2040 $ 2,223.7463 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Mitosis EOL BNB за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 1,069.66 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 1,069.8065 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 1,070.6857 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 1,074.0558 0.41% Прогноза за цената на Mitosis EOL BNB (MIBNB) за деня Прогнозната цена за MIBNB на November 1, 2025(Днес) е $1,069.66 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Mitosis EOL BNB (MIBNB) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MIBNB, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1,069.8065 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MIBNB, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1,070.6857 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Mitosis EOL BNB (MIBNB) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MIBNB е $1,074.0558 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Mitosis EOL BNB Текуща цена ---- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 3.23M Циркулиращо предлагане 3.02K Обем (24 часа) -- Последната цена на MIBNB е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MIBNB има предлагане в обръщение от 3.02K и обща пазарна капитализация от $ 3.23M. Преглед на цената на MIBNB на живо

Историческа цена на Mitosis EOL BNB Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Mitosis EOL BNB, текущата цена на Mitosis EOL BNB е 1,069.66USD. Циркулиращото предлагане на Mitosis EOL BNB(MIBNB) е 3.02K MIBNB , което дава пазарна капитализация от $3,233,655 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.26% $ 2.75 $ 1,091.59 $ 1,059.69

7 дни -3.02% $ -32.3930 $ 1,158.1811 $ 1,030.8639

30 дни 3.63% $ 38.8201 $ 1,158.1811 $ 1,030.8639 24-часово представяне През последните 24 часа за Mitosis EOL BNB имаше движение в цената от $2.75 , което представлява 0.26% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Mitosis EOL BNB се търгуваше при най-висока стойност от $1,158.1811 и съответно при най-ниска стойност от $1,030.8639 . Имаше промяна в цената от -3.02% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MIBNB за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Mitosis EOL BNB бе предмет на промяна от 3.63% , което отразява приблизително $38.8201 към стойността. Това указва, че за MIBNB в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Mitosis EOL BNB (MIBNB)? Модулът за прогноза за цената на Mitosis EOL BNB е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MIBNB на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Mitosis EOL BNB през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MIBNB и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Mitosis EOL BNB. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MIBNB. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MIBNB, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Mitosis EOL BNB.

Защо е важна прогнозата за цената на MIBNB?

Прогнозните цени на MIBNB са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

