Получете прогнози за цената на Mineral Vault I Security Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MNRL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Mineral Vault I Security Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Mineral Vault I Security Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Mineral Vault I Security Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.995762. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Mineral Vault I Security Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0455. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MNRL е $ 1.0978 с темп на растеж 10.25%. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MNRL е $ 1.1527 с темп на растеж 15.76%. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MNRL за 2029 г. е $ 1.2103 заедно с темп на растеж 21.55%. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MNRL за 2030 г. е $ 1.2708 заедно с темп на растеж 27.63%. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Mineral Vault I Security Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0701. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Mineral Vault I Security Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3720. Година Цена Растеж 2025 $ 0.995762 0.00%

2026 $ 1.0455 5.00%

2027 $ 1.0978 10.25%

2028 $ 1.1527 15.76%

2029 $ 1.2103 21.55%

2030 $ 1.2708 27.63%

2031 $ 1.3344 34.01%

2032 $ 1.4011 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4711 47.75%

2034 $ 1.5447 55.13%

2035 $ 1.6219 62.89%

2036 $ 1.7030 71.03%

2037 $ 1.7882 79.59%

2038 $ 1.8776 88.56%

2039 $ 1.9715 97.99%

2040 $ 2.0701 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Mineral Vault I Security Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 0.995762 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 0.995898 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 0.996716 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 0.999854 0.41% Прогноза за цената на Mineral Vault I Security Token (MNRL) за деня Прогнозната цена за MNRL на October 5, 2025(Днес) е $0.995762 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Mineral Vault I Security Token (MNRL) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за MNRL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.995898 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MNRL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.996716 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MNRL е $0.999854 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Mineral Vault I Security Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Циркулиращо предлагане 2.28M 2.28M 2.28M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MNRL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MNRL има предлагане в обръщение от 2.28M и обща пазарна капитализация от $ 2.27M. Преглед на цената на MNRL на живо

Историческа цена на Mineral Vault I Security Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Mineral Vault I Security Token, текущата цена на Mineral Vault I Security Token е 0.995762USD. Циркулиращото предлагане на Mineral Vault I Security Token(MNRL) е 2.28M MNRL , което дава пазарна капитализация от $2,272,716 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.08% $ -0.000842 $ 0.996744 $ 0.991638

7 дни -0.08% $ -0.000820 $ 1.0068 $ 0.987569

30 дни -0.41% $ -0.004109 $ 1.0068 $ 0.987569 24-часово представяне През последните 24 часа за Mineral Vault I Security Token имаше движение в цената от $-0.000842 , което представлява -0.08% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Mineral Vault I Security Token се търгуваше при най-висока стойност от $1.0068 и съответно при най-ниска стойност от $0.987569 . Имаше промяна в цената от -0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MNRL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Mineral Vault I Security Token бе предмет на промяна от -0.41% , което отразява приблизително $-0.004109 към стойността. Това указва, че за MNRL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Mineral Vault I Security Token (MNRL)? Модулът за прогноза за цената на Mineral Vault I Security Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MNRL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Mineral Vault I Security Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MNRL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Mineral Vault I Security Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MNRL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MNRL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Mineral Vault I Security Token.

Защо е важна прогнозата за цената на MNRL?

Прогнозните цени на MNRL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MNRL сега? Според вашите прогнози, MNRL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MNRL през следващия месец? Според Mineral Vault I Security Token (MNRL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MNRL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MNRL през 2026 г.? Цената на 1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) днес е -- . Според горния модул за прогнози MNRL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MNRL през 2027 г.? Mineral Vault I Security Token (MNRL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MNRL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MNRLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Mineral Vault I Security Token (MNRL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MNRLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Mineral Vault I Security Token (MNRL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MNRL през 2030 г.? Цената на 1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) днес е -- . Според горния модул за прогнози MNRL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MNRL през 2040 г.? Mineral Vault I Security Token (MNRL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MNRL до 2040 г.