Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Midas The Minotaur за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MIDAS през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Midas The Minotaur % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Midas The Minotaur Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Midas The Minotaur може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000596. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Midas The Minotaur може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000625. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MIDAS е $ 0.000657 с темп на растеж 10.25%. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MIDAS е $ 0.000690 с темп на растеж 15.76%. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MIDAS за 2029 г. е $ 0.000724 заедно с темп на растеж 21.55%. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MIDAS за 2030 г. е $ 0.000760 заедно с темп на растеж 27.63%. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Midas The Minotaur може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.001239. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Midas The Minotaur може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.002018. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000596 0.00%

2026 $ 0.000625 5.00%

2027 $ 0.000657 10.25%

2028 $ 0.000690 15.76%

2029 $ 0.000724 21.55%

2030 $ 0.000760 27.63%

2031 $ 0.000798 34.01%

2032 $ 0.000838 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000880 47.75%

2034 $ 0.000924 55.13%

2035 $ 0.000971 62.89%

2036 $ 0.001019 71.03%

2037 $ 0.001070 79.59%

2038 $ 0.001124 88.56%

2039 $ 0.001180 97.99%

2040 $ 0.001239 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Midas The Minotaur за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000596 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000596 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000596 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000598 0.41% Прогноза за цената на Midas The Minotaur (MIDAS) за деня Прогнозната цена за MIDAS на November 1, 2025(Днес) е $0.000596 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Midas The Minotaur (MIDAS) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MIDAS, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000596 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MIDAS, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000596 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Midas The Minotaur (MIDAS) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MIDAS е $0.000598 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Midas The Minotaur Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Циркулиращо предлагане 8.89B 8.89B 8.89B Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MIDAS е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MIDAS има предлагане в обръщение от 8.89B и обща пазарна капитализация от $ 5.30M. Преглед на цената на MIDAS на живо

Историческа цена на Midas The Minotaur Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Midas The Minotaur, текущата цена на Midas The Minotaur е 0.000596USD. Циркулиращото предлагане на Midas The Minotaur(MIDAS) е 8.89B MIDAS , което дава пазарна капитализация от $5,299,046 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -3.25% $ 0 $ 0.000686 $ 0.000534

7 дни 15.72% $ 0.000093 $ 0.000678 $ 0.000512

30 дни 15.06% $ 0.000089 $ 0.000678 $ 0.000512 24-часово представяне През последните 24 часа за Midas The Minotaur имаше движение в цената от $0 , което представлява -3.25% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Midas The Minotaur се търгуваше при най-висока стойност от $0.000678 и съответно при най-ниска стойност от $0.000512 . Имаше промяна в цената от 15.72% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MIDAS за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Midas The Minotaur бе предмет на промяна от 15.06% , което отразява приблизително $0.000089 към стойността. Това указва, че за MIDAS в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Midas The Minotaur (MIDAS)? Модулът за прогноза за цената на Midas The Minotaur е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MIDAS на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Midas The Minotaur през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MIDAS и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Midas The Minotaur. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MIDAS. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MIDAS, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Midas The Minotaur.

Защо е важна прогнозата за цената на MIDAS?

Прогнозните цени на MIDAS са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MIDAS сега? Според вашите прогнози, MIDAS ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MIDAS през следващия месец? Според Midas The Minotaur (MIDAS) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MIDAS цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MIDAS през 2026 г.? Цената на 1 Midas The Minotaur (MIDAS) днес е -- . Според горния модул за прогнози MIDAS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MIDAS през 2027 г.? Midas The Minotaur (MIDAS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MIDAS до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MIDASпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Midas The Minotaur (MIDAS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MIDASпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Midas The Minotaur (MIDAS) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MIDAS през 2030 г.? Цената на 1 Midas The Minotaur (MIDAS) днес е -- . Според горния модул за прогнози MIDAS ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MIDAS през 2040 г.? Midas The Minotaur (MIDAS) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MIDAS до 2040 г.