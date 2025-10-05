Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Midas mTBILL % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Midas mTBILL Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Midas mTBILL може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 1.039. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Midas mTBILL може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0909. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MTBILL е $ 1.1454 с темп на растеж 10.25%. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MTBILL е $ 1.2027 с темп на растеж 15.76%. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MTBILL за 2029 г. е $ 1.2629 заедно с темп на растеж 21.55%. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MTBILL за 2030 г. е $ 1.3260 заедно с темп на растеж 27.63%. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Midas mTBILL може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.1600. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Midas mTBILL може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.5184. Година Цена Растеж 2025 $ 1.039 0.00%

2026 $ 1.0909 5.00%

2027 $ 1.1454 10.25%

2028 $ 1.2027 15.76%

2029 $ 1.2629 21.55%

2030 $ 1.3260 27.63%

2031 $ 1.3923 34.01%

2032 $ 1.4619 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.5350 47.75%

2034 $ 1.6118 55.13%

2035 $ 1.6924 62.89%

2036 $ 1.7770 71.03%

2037 $ 1.8658 79.59%

2038 $ 1.9591 88.56%

2039 $ 2.0571 97.99%

2040 $ 2.1600 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Midas mTBILL за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж October 5, 2025(Днес) $ 1.039 0.00%

October 6, 2025(Утре) $ 1.0391 0.01%

October 12, 2025(Тази седмица) $ 1.0399 0.10%

November 4, 2025(30 дни) $ 1.0432 0.41% Прогноза за цената на Midas mTBILL (MTBILL) за деня Прогнозната цена за MTBILL на October 5, 2025(Днес) е $1.039 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Midas mTBILL (MTBILL) за утре За October 6, 2025(Утре) прогнозата за цената за MTBILL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $1.0391 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цената за тази седмица Към October 12, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MTBILL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $1.0399 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Midas mTBILL (MTBILL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MTBILL е $1.0432 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Midas mTBILL Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Циркулиращо предлагане 20.05M 20.05M 20.05M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MTBILL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MTBILL има предлагане в обръщение от 20.05M и обща пазарна капитализация от $ 20.84M. Преглед на цената на MTBILL на живо

Историческа цена на Midas mTBILL Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Midas mTBILL, текущата цена на Midas mTBILL е 1.039USD. Циркулиращото предлагане на Midas mTBILL(MTBILL) е 20.05M MTBILL , което дава пазарна капитализация от $20,840,382 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.00% $ 0 $ 1.039 $ 1.039

7 дни 0.08% $ 0.000811 $ 1.0393 $ 1.0359

30 дни 0.33% $ 0.003385 $ 1.0393 $ 1.0359 24-часово представяне През последните 24 часа за Midas mTBILL имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.00% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Midas mTBILL се търгуваше при най-висока стойност от $1.0393 и съответно при най-ниска стойност от $1.0359 . Имаше промяна в цената от 0.08% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MTBILL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Midas mTBILL бе предмет на промяна от 0.33% , което отразява приблизително $0.003385 към стойността. Това указва, че за MTBILL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Midas mTBILL (MTBILL)? Модулът за прогноза за цената на Midas mTBILL е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MTBILL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Midas mTBILL през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MTBILL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Midas mTBILL. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MTBILL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MTBILL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Midas mTBILL.

Защо е важна прогнозата за цената на MTBILL?

Прогнозните цени на MTBILL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MTBILL сега? Според вашите прогнози, MTBILL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MTBILL през следващия месец? Според Midas mTBILL (MTBILL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MTBILL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MTBILL през 2026 г.? Цената на 1 Midas mTBILL (MTBILL) днес е -- . Според горния модул за прогнози MTBILL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MTBILL през 2027 г.? Midas mTBILL (MTBILL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MTBILL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MTBILLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Midas mTBILL (MTBILL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MTBILLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Midas mTBILL (MTBILL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MTBILL през 2030 г.? Цената на 1 Midas mTBILL (MTBILL) днес е -- . Според горния модул за прогнози MTBILL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MTBILL през 2040 г.? Midas mTBILL (MTBILL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MTBILL до 2040 г.