Получете прогнози за цената на Metronome Synth ETH за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MSETH през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Metronome Synth ETH % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Metronome Synth ETH Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Metronome Synth ETH може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 3,831.5. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Metronome Synth ETH може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 4,023.0750. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MSETH е $ 4,224.2287 с темп на растеж 10.25%. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MSETH е $ 4,435.4401 с темп на растеж 15.76%. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MSETH за 2029 г. е $ 4,657.2121 заедно с темп на растеж 21.55%. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MSETH за 2030 г. е $ 4,890.0728 заедно с темп на растеж 27.63%. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Metronome Synth ETH може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 7,965.4133. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Metronome Synth ETH може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 12,974.8189. Година Цена Растеж 2025 $ 3,831.5 0.00%

2026 $ 4,023.0750 5.00%

2027 $ 4,224.2287 10.25%

2028 $ 4,435.4401 15.76%

2029 $ 4,657.2121 21.55%

2030 $ 4,890.0728 27.63%

2031 $ 5,134.5764 34.01%

2032 $ 5,391.3052 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 5,660.8705 47.75%

2034 $ 5,943.9140 55.13%

2035 $ 6,241.1097 62.89%

2036 $ 6,553.1652 71.03%

2037 $ 6,880.8235 79.59%

2038 $ 7,224.8646 88.56%

2039 $ 7,586.1079 97.99%

2040 $ 7,965.4133 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Metronome Synth ETH за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 3,831.5 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 3,832.0248 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 3,835.1740 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 3,847.2458 0.41% Прогноза за цената на Metronome Synth ETH (MSETH) за деня Прогнозната цена за MSETH на November 1, 2025(Днес) е $3,831.5 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Metronome Synth ETH (MSETH) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MSETH, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $3,832.0248 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MSETH, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $3,835.1740 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Metronome Synth ETH (MSETH) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MSETH е $3,847.2458 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Metronome Synth ETH Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 40.11M$ 40.11M $ 40.11M Циркулиращо предлагане 10.47K 10.47K 10.47K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MSETH е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MSETH има предлагане в обръщение от 10.47K и обща пазарна капитализация от $ 40.11M. Преглед на цената на MSETH на живо

Историческа цена на Metronome Synth ETH Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Metronome Synth ETH, текущата цена на Metronome Synth ETH е 3,831.5USD. Циркулиращото предлагане на Metronome Synth ETH(MSETH) е 10.47K MSETH , което дава пазарна капитализация от $40,111,985 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.66% $ 25.29 $ 3,883.17 $ 3,799.9

7 дни -1.82% $ -70.0175 $ 4,386.9848 $ 3,697.1642

30 дни -12.73% $ -488.1028 $ 4,386.9848 $ 3,697.1642 24-часово представяне През последните 24 часа за Metronome Synth ETH имаше движение в цената от $25.29 , което представлява 0.66% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Metronome Synth ETH се търгуваше при най-висока стойност от $4,386.9848 и съответно при най-ниска стойност от $3,697.1642 . Имаше промяна в цената от -1.82% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MSETH за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Metronome Synth ETH бе предмет на промяна от -12.73% , което отразява приблизително $-488.1028 към стойността. Това указва, че за MSETH в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Metronome Synth ETH (MSETH)? Модулът за прогноза за цената на Metronome Synth ETH е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MSETH на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Metronome Synth ETH през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MSETH и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Metronome Synth ETH. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MSETH. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MSETH, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Metronome Synth ETH.

Защо е важна прогнозата за цената на MSETH?

Прогнозните цени на MSETH са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MSETH сега? Според вашите прогнози, MSETH ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MSETH през следващия месец? Според Metronome Synth ETH (MSETH) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MSETH цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MSETH през 2026 г.? Цената на 1 Metronome Synth ETH (MSETH) днес е -- . Според горния модул за прогнози MSETH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MSETH през 2027 г.? Metronome Synth ETH (MSETH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MSETH до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MSETHпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Metronome Synth ETH (MSETH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MSETHпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Metronome Synth ETH (MSETH) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MSETH през 2030 г.? Цената на 1 Metronome Synth ETH (MSETH) днес е -- . Според горния модул за прогнози MSETH ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MSETH през 2040 г.? Metronome Synth ETH (MSETH) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MSETH до 2040 г.