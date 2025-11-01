Meter Stable (MTR) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Meter Stable за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MTR през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Meter Stable % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Meter Stable Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Meter Stable може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.505812. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Meter Stable може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.531102. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MTR е $ 0.557657 с темп на растеж 10.25%. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MTR е $ 0.585540 с темп на растеж 15.76%. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MTR за 2029 г. е $ 0.614817 заедно с темп на растеж 21.55%. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MTR за 2030 г. е $ 0.645558 заедно с темп на растеж 27.63%. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Meter Stable може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 1.0515. Meter Stable (MTR) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Meter Stable може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1.7128. Година Цена Растеж 2025 $ 0.505812 0.00%

2026 $ 0.531102 5.00%

2027 $ 0.557657 10.25%

2028 $ 0.585540 15.76%

2029 $ 0.614817 21.55%

2030 $ 0.645558 27.63%

2031 $ 0.677836 34.01%

2032 $ 0.711728 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.747314 47.75%

2034 $ 0.784680 55.13%

2035 $ 0.823914 62.89%

2036 $ 0.865110 71.03%

2037 $ 0.908365 79.59%

2038 $ 0.953783 88.56%

2039 $ 1.0014 97.99%

2040 $ 1.0515 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Meter Stable за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.505812 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.505881 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.506297 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.507890 0.41% Прогноза за цената на Meter Stable (MTR) за деня Прогнозната цена за MTR на November 1, 2025(Днес) е $0.505812 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Meter Stable (MTR) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MTR, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.505881 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Meter Stable (MTR) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MTR, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.506297 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Meter Stable (MTR) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MTR е $0.507890 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Meter Stable Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 198.14K$ 198.14K $ 198.14K Циркулиращо предлагане 391.72K 391.72K 391.72K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MTR е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MTR има предлагане в обръщение от 391.72K и обща пазарна капитализация от $ 198.14K. Преглед на цената на MTR на живо

Историческа цена на Meter Stable Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Meter Stable, текущата цена на Meter Stable е 0.505812USD. Циркулиращото предлагане на Meter Stable(MTR) е 391.72K MTR , което дава пазарна капитализация от $198,137 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.90% $ 0.009423 $ 0.551897 $ 0.495696

7 дни 4.55% $ 0.023029 $ 0.547180 $ 0.473247

30 дни -0.90% $ -0.004557 $ 0.547180 $ 0.473247 24-часово представяне През последните 24 часа за Meter Stable имаше движение в цената от $0.009423 , което представлява 1.90% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Meter Stable се търгуваше при най-висока стойност от $0.547180 и съответно при най-ниска стойност от $0.473247 . Имаше промяна в цената от 4.55% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MTR за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Meter Stable бе предмет на промяна от -0.90% , което отразява приблизително $-0.004557 към стойността. Това указва, че за MTR в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Meter Stable (MTR)? Модулът за прогноза за цената на Meter Stable е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MTR на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Meter Stable през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MTR и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Meter Stable. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MTR. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MTR, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Meter Stable.

Защо е важна прогнозата за цената на MTR?

Прогнозните цени на MTR са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MTR сега? Според вашите прогнози, MTR ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MTR през следващия месец? Според Meter Stable (MTR) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MTR цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MTR през 2026 г.? Цената на 1 Meter Stable (MTR) днес е -- . Според горния модул за прогнози MTR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MTR през 2027 г.? Meter Stable (MTR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MTR до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MTRпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Meter Stable (MTR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MTRпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Meter Stable (MTR) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MTR през 2030 г.? Цената на 1 Meter Stable (MTR) днес е -- . Според горния модул за прогнози MTR ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MTR през 2040 г.? Meter Stable (MTR) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MTR до 2040 г.