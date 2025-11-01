Meso Finance (MESO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Meso Finance за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MESO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на MESO

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Meso Finance % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Meso Finance Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Meso Finance може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004216. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Meso Finance може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004427. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MESO е $ 0.004648 с темп на растеж 10.25%. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MESO е $ 0.004881 с темп на растеж 15.76%. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MESO за 2029 г. е $ 0.005125 заедно с темп на растеж 21.55%. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MESO за 2030 г. е $ 0.005381 заедно с темп на растеж 27.63%. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Meso Finance може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.008765. Meso Finance (MESO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Meso Finance може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.014278. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004216 0.00%

2026 $ 0.004427 5.00%

2027 $ 0.004648 10.25%

2028 $ 0.004881 15.76%

2029 $ 0.005125 21.55%

2030 $ 0.005381 27.63%

2031 $ 0.005650 34.01%

2032 $ 0.005932 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.006229 47.75%

2034 $ 0.006541 55.13%

2035 $ 0.006868 62.89%

2036 $ 0.007211 71.03%

2037 $ 0.007572 79.59%

2038 $ 0.007950 88.56%

2039 $ 0.008348 97.99%

2040 $ 0.008765 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Meso Finance за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.004216 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.004217 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.004220 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.004233 0.41% Прогноза за цената на Meso Finance (MESO) за деня Прогнозната цена за MESO на November 1, 2025(Днес) е $0.004216 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Meso Finance (MESO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MESO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.004217 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Meso Finance (MESO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MESO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.004220 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Meso Finance (MESO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MESO е $0.004233 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Meso Finance Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 159.70K$ 159.70K $ 159.70K Циркулиращо предлагане 37.88M 37.88M 37.88M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MESO е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MESO има предлагане в обръщение от 37.88M и обща пазарна капитализация от $ 159.70K. Преглед на цената на MESO на живо

Историческа цена на Meso Finance Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Meso Finance, текущата цена на Meso Finance е 0.004216USD. Циркулиращото предлагане на Meso Finance(MESO) е 37.88M MESO , което дава пазарна капитализация от $159,703 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.70% $ 0 $ 0.004216 $ 0.004143

7 дни 0.10% $ 0.000004 $ 0.006438 $ 0.004187

30 дни -34.27% $ -0.001445 $ 0.006438 $ 0.004187 24-часово представяне През последните 24 часа за Meso Finance имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.70% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Meso Finance се търгуваше при най-висока стойност от $0.006438 и съответно при най-ниска стойност от $0.004187 . Имаше промяна в цената от 0.10% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MESO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Meso Finance бе предмет на промяна от -34.27% , което отразява приблизително $-0.001445 към стойността. Това указва, че за MESO в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Meso Finance (MESO)? Модулът за прогноза за цената на Meso Finance е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MESO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Meso Finance през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MESO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Meso Finance. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MESO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MESO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Meso Finance.

Защо е важна прогнозата за цената на MESO?

Прогнозните цени на MESO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MESO сега? Според вашите прогнози, MESO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MESO през следващия месец? Според Meso Finance (MESO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MESO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MESO през 2026 г.? Цената на 1 Meso Finance (MESO) днес е -- . Според горния модул за прогнози MESO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MESO през 2027 г.? Meso Finance (MESO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MESO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MESOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Meso Finance (MESO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MESOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Meso Finance (MESO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MESO през 2030 г.? Цената на 1 Meso Finance (MESO) днес е -- . Според горния модул за прогнози MESO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MESO през 2040 г.? Meso Finance (MESO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MESO до 2040 г. Регистрирайте се сега