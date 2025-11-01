Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Medical Intelligence за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MEDI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Medical Intelligence % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Medical Intelligence Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Medical Intelligence може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.045862. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Medical Intelligence може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.048155. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MEDI е $ 0.050563 с темп на растеж 10.25%. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MEDI е $ 0.053091 с темп на растеж 15.76%. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MEDI за 2029 г. е $ 0.055745 заедно с темп на растеж 21.55%. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MEDI за 2030 г. е $ 0.058533 заедно с темп на растеж 27.63%. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Medical Intelligence може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.095344. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Medical Intelligence може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.155305. Година Цена Растеж 2025 $ 0.045862 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.046050 0.41% Прогноза за цената на Medical Intelligence (MEDI) за деня Прогнозната цена за MEDI на November 1, 2025(Днес) е $0.045862 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Medical Intelligence (MEDI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MEDI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.045868 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MEDI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.045906 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Medical Intelligence (MEDI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MEDI е $0.046050 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Medical Intelligence Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MEDI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MEDI има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 4.59M. Преглед на цената на MEDI на живо

Историческа цена на Medical Intelligence Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Medical Intelligence, текущата цена на Medical Intelligence е 0.045862USD. Циркулиращото предлагане на Medical Intelligence(MEDI) е 100.00M MEDI , което дава пазарна капитализация от $4,586,215 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -20.81% $ -0.012057 $ 0.058492 $ 0.045859

7 дни -47.58% $ -0.021822 $ 0.197326 $ 0.046277

30 дни -76.70% $ -0.035177 $ 0.197326 $ 0.046277 24-часово представяне През последните 24 часа за Medical Intelligence имаше движение в цената от $-0.012057 , което представлява -20.81% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Medical Intelligence се търгуваше при най-висока стойност от $0.197326 и съответно при най-ниска стойност от $0.046277 . Имаше промяна в цената от -47.58% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MEDI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Medical Intelligence бе предмет на промяна от -76.70% , което отразява приблизително $-0.035177 към стойността. Това указва, че за MEDI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Medical Intelligence (MEDI)? Модулът за прогноза за цената на Medical Intelligence е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MEDI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Medical Intelligence през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MEDI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Medical Intelligence. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MEDI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MEDI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Medical Intelligence.

Защо е важна прогнозата за цената на MEDI?

Прогнозните цени на MEDI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MEDI сега? Според вашите прогнози, MEDI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MEDI през следващия месец? Според Medical Intelligence (MEDI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MEDI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MEDI през 2026 г.? Цената на 1 Medical Intelligence (MEDI) днес е -- . Според горния модул за прогнози MEDI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MEDI през 2027 г.? Medical Intelligence (MEDI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MEDI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MEDIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Medical Intelligence (MEDI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MEDIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Medical Intelligence (MEDI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MEDI през 2030 г.? Цената на 1 Medical Intelligence (MEDI) днес е -- . Според горния модул за прогнози MEDI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MEDI през 2040 г.? Medical Intelligence (MEDI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MEDI до 2040 г. Регистрирайте се сега