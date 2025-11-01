Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Mastercard xStock за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MAX през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на MAX

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Mastercard xStock % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Mastercard xStock Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Mastercard xStock може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 555.02. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Mastercard xStock може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 582.771. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MAX е $ 611.9095 с темп на растеж 10.25%. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MAX е $ 642.5050 с темп на растеж 15.76%. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MAX за 2029 г. е $ 674.6302 заедно с темп на растеж 21.55%. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MAX за 2030 г. е $ 708.3617 заедно с темп на растеж 27.63%. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Mastercard xStock може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 1,153.8467. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Mastercard xStock може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 1,879.4947. Година Цена Растеж 2025 $ 555.02 0.00%

2026 $ 582.771 5.00%

2027 $ 611.9095 10.25%

2028 $ 642.5050 15.76%

2029 $ 674.6302 21.55%

2030 $ 708.3617 27.63%

2031 $ 743.7798 34.01%

2032 $ 780.9688 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 820.0173 47.75%

2034 $ 861.0181 55.13%

2035 $ 904.0690 62.89%

2036 $ 949.2725 71.03%

2037 $ 996.7361 79.59%

2038 $ 1,046.5729 88.56%

2039 $ 1,098.9016 97.99%

2040 $ 1,153.8467 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Mastercard xStock за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 555.02 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 555.0960 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 555.5522 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 557.3009 0.41% Прогноза за цената на Mastercard xStock (MAX) за деня Прогнозната цена за MAX на November 1, 2025(Днес) е $555.02 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Mastercard xStock (MAX) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MAX, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $555.0960 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MAX, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $555.5522 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Mastercard xStock (MAX) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MAX е $557.3009 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Mastercard xStock Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 163.45K$ 163.45K $ 163.45K Циркулиращо предлагане 294.64 294.64 294.64 Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MAX е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MAX има предлагане в обръщение от 294.64 и обща пазарна капитализация от $ 163.45K. Преглед на цената на MAX на живо

Историческа цена на Mastercard xStock Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Mastercard xStock, текущата цена на Mastercard xStock е 555.02USD. Циркулиращото предлагане на Mastercard xStock(MAX) е 294.64 MAX , което дава пазарна капитализация от $163,454 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.35% $ 1.91 $ 557.72 $ 544.87

7 дни -3.62% $ -20.1278 $ 581.4784 $ 547.2387

30 дни -3.56% $ -19.7775 $ 581.4784 $ 547.2387 24-часово представяне През последните 24 часа за Mastercard xStock имаше движение в цената от $1.91 , което представлява 0.35% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Mastercard xStock се търгуваше при най-висока стойност от $581.4784 и съответно при най-ниска стойност от $547.2387 . Имаше промяна в цената от -3.62% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MAX за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Mastercard xStock бе предмет на промяна от -3.56% , което отразява приблизително $-19.7775 към стойността. Това указва, че за MAX в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Mastercard xStock (MAX)? Модулът за прогноза за цената на Mastercard xStock е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MAX на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Mastercard xStock през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MAX и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Mastercard xStock. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MAX. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MAX, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Mastercard xStock.

Защо е важна прогнозата за цената на MAX?

Прогнозните цени на MAX са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MAX сега? Според вашите прогнози, MAX ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MAX през следващия месец? Според Mastercard xStock (MAX) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MAX цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MAX през 2026 г.? Цената на 1 Mastercard xStock (MAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози MAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MAX през 2027 г.? Mastercard xStock (MAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MAX до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MAXпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Mastercard xStock (MAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MAXпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Mastercard xStock (MAX) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MAX през 2030 г.? Цената на 1 Mastercard xStock (MAX) днес е -- . Според горния модул за прогнози MAX ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MAX през 2040 г.? Mastercard xStock (MAX) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MAX до 2040 г. Регистрирайте се сега