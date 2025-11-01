Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цената (USD)

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Marvin The Robot % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Marvin The Robot Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Marvin The Robot може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.004973. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Marvin The Robot може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005221. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MARVIN е $ 0.005482 с темп на растеж 10.25%. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MARVIN е $ 0.005757 с темп на растеж 15.76%. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MARVIN за 2029 г. е $ 0.006044 заедно с темп на растеж 21.55%. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MARVIN за 2030 г. е $ 0.006347 заедно с темп на растеж 27.63%. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Marvin The Robot може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.010338. Marvin The Robot (MARVIN) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Marvin The Robot може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.016840. Година Цена Растеж 2025 $ 0.004973 0.00%

Текуща статистика на цените на Marvin The Robot
Текуща цена ---- --
Промяна в цената (24 часа) --
Пазарна капитализация $ 39.54K$ 39.54K $ 39.54K
Циркулиращо предлагане 7.95M 7.95M 7.95M
Обем (24 часа) ---- --
Обем (24 часа) --
Последната цена на MARVIN е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MARVIN има предлагане в обръщение от 7.95M и обща пазарна капитализация от $ 39.54K. Преглед на цената на MARVIN на живо

Историческа цена на Marvin The Robot Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Marvin The Robot, текущата цена на Marvin The Robot е 0.004973USD. Циркулиращото предлагане на Marvin The Robot(MARVIN) е 7.95M MARVIN , което дава пазарна капитализация от $39,542 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.52% $ 0 $ 0.005002 $ 0.004945

7 дни -1.52% $ -0.000075 $ 0.005904 $ 0.004799

30 дни -16.01% $ -0.000796 $ 0.005904 $ 0.004799 24-часово представяне През последните 24 часа за Marvin The Robot имаше движение в цената от $0 , което представлява -0.52% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Marvin The Robot се търгуваше при най-висока стойност от $0.005904 и съответно при най-ниска стойност от $0.004799 . Имаше промяна в цената от -1.52% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MARVIN за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Marvin The Robot бе предмет на промяна от -16.01% , което отразява приблизително $-0.000796 към стойността. Това указва, че за MARVIN в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Marvin The Robot (MARVIN)? Модулът за прогноза за цената на Marvin The Robot е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MARVIN на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Marvin The Robot през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MARVIN и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Marvin The Robot. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MARVIN. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MARVIN, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Marvin The Robot.

Защо е важна прогнозата за цената на MARVIN?

Прогнозните цени на MARVIN са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

