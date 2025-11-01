Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Market Maker DAO за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MMDAO през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Market Maker DAO % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Market Maker DAO Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Market Maker DAO може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005064. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Market Maker DAO може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.005317. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MMDAO е $ 0.005583 с темп на растеж 10.25%. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MMDAO е $ 0.005862 с темп на растеж 15.76%. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MMDAO за 2029 г. е $ 0.006156 заедно с темп на растеж 21.55%. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MMDAO за 2030 г. е $ 0.006463 заедно с темп на растеж 27.63%. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Market Maker DAO може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.010529. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Market Maker DAO може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.017150. Година Цена Растеж 2025 $ 0.005064 0.00%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.005085 0.41% Прогноза за цената на Market Maker DAO (MMDAO) за деня Прогнозната цена за MMDAO на November 1, 2025(Днес) е $0.005064 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Market Maker DAO (MMDAO) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MMDAO, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.005065 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MMDAO, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.005069 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Market Maker DAO (MMDAO) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MMDAO е $0.005085 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Market Maker DAO Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 506.30K$ 506.30K $ 506.30K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MMDAO е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MMDAO има предлагане в обръщение от 100.00M и обща пазарна капитализация от $ 506.30K. Преглед на цената на MMDAO на живо

Историческа цена на Market Maker DAO Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Market Maker DAO, текущата цена на Market Maker DAO е 0.005064USD. Циркулиращото предлагане на Market Maker DAO(MMDAO) е 100.00M MMDAO , което дава пазарна капитализация от $506,301 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 27.29% $ 0.001085 $ 0.005066 $ 0.003867

7 дни 58.09% $ 0.002942 $ 0.018387 $ 0.002742

30 дни -74.49% $ -0.003772 $ 0.018387 $ 0.002742 24-часово представяне През последните 24 часа за Market Maker DAO имаше движение в цената от $0.001085 , което представлява 27.29% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Market Maker DAO се търгуваше при най-висока стойност от $0.018387 и съответно при най-ниска стойност от $0.002742 . Имаше промяна в цената от 58.09% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MMDAO за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Market Maker DAO бе предмет на промяна от -74.49% , което отразява приблизително $-0.003772 към стойността. Това указва, че за MMDAO в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Market Maker DAO (MMDAO)? Модулът за прогноза за цената на Market Maker DAO е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MMDAO на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Market Maker DAO през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MMDAO и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Market Maker DAO. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MMDAO. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MMDAO, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Market Maker DAO.

Защо е важна прогнозата за цената на MMDAO?

Прогнозните цени на MMDAO са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в MMDAO сега? Според вашите прогнози, MMDAO ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на MMDAO през следващия месец? Според Market Maker DAO (MMDAO) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната MMDAO цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 MMDAO през 2026 г.? Цената на 1 Market Maker DAO (MMDAO) днес е -- . Според горния модул за прогнози MMDAO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на MMDAO през 2027 г.? Market Maker DAO (MMDAO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MMDAO до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на MMDAOпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Market Maker DAO (MMDAO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на MMDAOпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Market Maker DAO (MMDAO) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 MMDAO през 2030 г.? Цената на 1 Market Maker DAO (MMDAO) днес е -- . Според горния модул за прогнози MMDAO ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на MMDAO през 2040 г.? Market Maker DAO (MMDAO) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 MMDAO до 2040 г.