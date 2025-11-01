Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Marine Moguls за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне MOGUL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Marine Moguls % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Marine Moguls Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Marine Moguls може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 40.97. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Marine Moguls може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 43.0185. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на MOGUL е $ 45.1694 с темп на растеж 10.25%. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на MOGUL е $ 47.4278 с темп на растеж 15.76%. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MOGUL за 2029 г. е $ 49.7992 заедно с темп на растеж 21.55%. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MOGUL за 2030 г. е $ 52.2892 заедно с темп на растеж 27.63%. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Marine Moguls може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 85.1736. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Marine Moguls може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 138.7389. Година Цена Растеж 2025 $ 40.97 0.00%

2026 $ 43.0185 5.00%

2027 $ 45.1694 10.25%

2028 $ 47.4278 15.76%

2029 $ 49.7992 21.55%

2030 $ 52.2892 27.63%

2031 $ 54.9037 34.01%

2032 $ 57.6489 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 60.5313 47.75%

2034 $ 63.5579 55.13%

2035 $ 66.7358 62.89%

2036 $ 70.0726 71.03%

2037 $ 73.5762 79.59%

2038 $ 77.2550 88.56%

2039 $ 81.1177 97.99%

2040 $ 85.1736 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Marine Moguls за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 40.97 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 40.9756 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 41.0092 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 41.1383 0.41% Прогноза за цената на Marine Moguls (MOGUL) за деня Прогнозната цена за MOGUL на November 1, 2025(Днес) е $40.97 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Marine Moguls (MOGUL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за MOGUL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $40.9756 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за MOGUL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $41.0092 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Marine Moguls (MOGUL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за MOGUL е $41.1383 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Marine Moguls Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 110.87K$ 110.87K $ 110.87K Циркулиращо предлагане 2.71K 2.71K 2.71K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на MOGUL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това MOGUL има предлагане в обръщение от 2.71K и обща пазарна капитализация от $ 110.87K. Преглед на цената на MOGUL на живо

Историческа цена на Marine Moguls Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Marine Moguls, текущата цена на Marine Moguls е 40.97USD. Циркулиращото предлагане на Marine Moguls(MOGUL) е 2.71K MOGUL , което дава пазарна капитализация от $110,868 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 1.06% $ 0.429802 $ 41.94 $ 39.73

7 дни -6.31% $ -2.5875 $ 51.0617 $ 38.4712

30 дни -19.77% $ -8.0999 $ 51.0617 $ 38.4712 24-часово представяне През последните 24 часа за Marine Moguls имаше движение в цената от $0.429802 , което представлява 1.06% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Marine Moguls се търгуваше при най-висока стойност от $51.0617 и съответно при най-ниска стойност от $38.4712 . Имаше промяна в цената от -6.31% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на MOGUL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Marine Moguls бе предмет на промяна от -19.77% , което отразява приблизително $-8.0999 към стойността. Това указва, че за MOGUL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Marine Moguls (MOGUL)? Модулът за прогноза за цената на Marine Moguls е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на MOGUL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Marine Moguls през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на MOGUL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Marine Moguls. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на MOGUL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на MOGUL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Marine Moguls.

Защо е важна прогнозата за цената на MOGUL?

Прогнозните цени на MOGUL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

