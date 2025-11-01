Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Liquid Staked SOL за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне LSSOL през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на LSSOL

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Liquid Staked SOL % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Liquid Staked SOL Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Liquid Staked SOL може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 189.05. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Liquid Staked SOL може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 198.5025. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LSSOL е $ 208.4276 с темп на растеж 10.25%. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LSSOL е $ 218.8490 с темп на растеж 15.76%. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LSSOL за 2029 г. е $ 229.7914 заедно с темп на растеж 21.55%. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LSSOL за 2030 г. е $ 241.2810 заедно с темп на растеж 27.63%. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Liquid Staked SOL може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 393.0213. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Liquid Staked SOL може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 640.1904. Година Цена Растеж 2025 $ 189.05 0.00%

2026 $ 198.5025 5.00%

2027 $ 208.4276 10.25%

2028 $ 218.8490 15.76%

2029 $ 229.7914 21.55%

2030 $ 241.2810 27.63%

2031 $ 253.3450 34.01%

2032 $ 266.0123 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 279.3129 47.75%

2034 $ 293.2785 55.13%

2035 $ 307.9425 62.89%

2036 $ 323.3396 71.03%

2037 $ 339.5066 79.59%

2038 $ 356.4819 88.56%

2039 $ 374.3060 97.99%

2040 $ 393.0213 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Liquid Staked SOL за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 189.05 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 189.0758 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 189.2312 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 189.8269 0.41% Прогноза за цената на Liquid Staked SOL (LSSOL) за деня Прогнозната цена за LSSOL на November 1, 2025(Днес) е $189.05 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Liquid Staked SOL (LSSOL) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LSSOL, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $189.0758 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LSSOL, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $189.2312 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Liquid Staked SOL (LSSOL) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LSSOL е $189.8269 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Liquid Staked SOL Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Циркулиращо предлагане 11.53K 11.53K 11.53K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на LSSOL е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това LSSOL има предлагане в обръщение от 11.53K и обща пазарна капитализация от $ 2.18M. Преглед на цената на LSSOL на живо

Историческа цена на Liquid Staked SOL Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Liquid Staked SOL, текущата цена на Liquid Staked SOL е 189.05USD. Циркулиращото предлагане на Liquid Staked SOL(LSSOL) е 11.53K LSSOL , което дава пазарна капитализация от $2,179,891 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.77% $ 1.45 $ 192.33 $ 186.99

7 дни -3.55% $ -6.7267 $ 225.6058 $ 184.2225

30 дни -15.22% $ -28.7866 $ 225.6058 $ 184.2225 24-часово представяне През последните 24 часа за Liquid Staked SOL имаше движение в цената от $1.45 , което представлява 0.77% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Liquid Staked SOL се търгуваше при най-висока стойност от $225.6058 и съответно при най-ниска стойност от $184.2225 . Имаше промяна в цената от -3.55% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LSSOL за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Liquid Staked SOL бе предмет на промяна от -15.22% , което отразява приблизително $-28.7866 към стойността. Това указва, че за LSSOL в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Liquid Staked SOL (LSSOL)? Модулът за прогноза за цената на Liquid Staked SOL е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LSSOL на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Liquid Staked SOL през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LSSOL и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Liquid Staked SOL. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LSSOL. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LSSOL, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Liquid Staked SOL.

Защо е важна прогнозата за цената на LSSOL?

Прогнозните цени на LSSOL са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LSSOL сега? Според вашите прогнози, LSSOL ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LSSOL през следващия месец? Според Liquid Staked SOL (LSSOL) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LSSOL цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LSSOL през 2026 г.? Цената на 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) днес е -- . Според горния модул за прогнози LSSOL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LSSOL през 2027 г.? Liquid Staked SOL (LSSOL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LSSOL до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LSSOLпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Liquid Staked SOL (LSSOL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LSSOLпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Liquid Staked SOL (LSSOL) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LSSOL през 2030 г.? Цената на 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) днес е -- . Според горния модул за прогнози LSSOL ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LSSOL през 2040 г.? Liquid Staked SOL (LSSOL) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LSSOL до 2040 г. Регистрирайте се сега