Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Liquid Agent % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Liquid Agent Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Liquid Agent може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006386. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Liquid Agent може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.006705. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LIQUID е $ 0.007040 с темп на растеж 10.25%. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LIQUID е $ 0.007393 с темп на растеж 15.76%. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LIQUID за 2029 г. е $ 0.007762 заедно с темп на растеж 21.55%. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LIQUID за 2030 г. е $ 0.008150 заедно с темп на растеж 27.63%. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Liquid Agent може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.013276. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Liquid Agent може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.021626. Година Цена Растеж 2025 $ 0.006386 0.00%

2026 $ 0.006705 5.00%

2027 $ 0.007040 10.25%

2028 $ 0.007393 15.76%

2029 $ 0.007762 21.55%

2030 $ 0.008150 27.63%

2031 $ 0.008558 34.01%

2032 $ 0.008986 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.009435 47.75%

2034 $ 0.009907 55.13%

2035 $ 0.010402 62.89%

2036 $ 0.010922 71.03%

2037 $ 0.011468 79.59%

2038 $ 0.012042 88.56%

2039 $ 0.012644 97.99%

2040 $ 0.013276 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Liquid Agent за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.006386 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.006387 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.006392 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.006412 0.41% Прогноза за цената на Liquid Agent (LIQUID) за деня Прогнозната цена за LIQUID на November 1, 2025(Днес) е $0.006386 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Liquid Agent (LIQUID) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LIQUID, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.006387 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LIQUID, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.006392 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Liquid Agent (LIQUID) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LIQUID е $0.006412 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Liquid Agent Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 295.55K$ 295.55K $ 295.55K Циркулиращо предлагане 46.28M 46.28M 46.28M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на LIQUID е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това LIQUID има предлагане в обръщение от 46.28M и обща пазарна капитализация от $ 295.55K. Преглед на цената на LIQUID на живо

Историческа цена на Liquid Agent Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Liquid Agent, текущата цена на Liquid Agent е 0.006386USD. Циркулиращото предлагане на Liquid Agent(LIQUID) е 46.28M LIQUID , което дава пазарна капитализация от $295,551 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -5.04% $ -0.000339 $ 0.006848 $ 0.006232

7 дни -25.37% $ -0.001620 $ 0.019361 $ 0.006255

30 дни -66.96% $ -0.004276 $ 0.019361 $ 0.006255 24-часово представяне През последните 24 часа за Liquid Agent имаше движение в цената от $-0.000339 , което представлява -5.04% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Liquid Agent се търгуваше при най-висока стойност от $0.019361 и съответно при най-ниска стойност от $0.006255 . Имаше промяна в цената от -25.37% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LIQUID за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Liquid Agent бе предмет на промяна от -66.96% , което отразява приблизително $-0.004276 към стойността. Това указва, че за LIQUID в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Liquid Agent (LIQUID)? Модулът за прогноза за цената на Liquid Agent е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LIQUID на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Liquid Agent през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LIQUID и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Liquid Agent. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LIQUID. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LIQUID, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Liquid Agent.

Защо е важна прогнозата за цената на LIQUID?

Прогнозните цени на LIQUID са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в LIQUID сега? Според вашите прогнози, LIQUID ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на LIQUID през следващия месец? Според Liquid Agent (LIQUID) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната LIQUID цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 LIQUID през 2026 г.? Цената на 1 Liquid Agent (LIQUID) днес е -- . Според горния модул за прогнози LIQUID ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на LIQUID през 2027 г.? Liquid Agent (LIQUID) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LIQUID до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на LIQUIDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Liquid Agent (LIQUID) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на LIQUIDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Liquid Agent (LIQUID) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 LIQUID през 2030 г.? Цената на 1 Liquid Agent (LIQUID) днес е -- . Според горния модул за прогнози LIQUID ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на LIQUID през 2040 г.? Liquid Agent (LIQUID) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 LIQUID до 2040 г.