Ledgity Token (LDY) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Ledgity Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне LDY през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Ledgity Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Ledgity Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Ledgity Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.010297. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Ledgity Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.010812. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на LDY е $ 0.011352 с темп на растеж 10.25%. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на LDY е $ 0.011920 с темп на растеж 15.76%. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LDY за 2029 г. е $ 0.012516 заедно с темп на растеж 21.55%. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от LDY за 2030 г. е $ 0.013142 заедно с темп на растеж 27.63%. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Ledgity Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.021407. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Ledgity Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.034870. Година Цена Растеж 2025 $ 0.010297 0.00%

2026 $ 0.010812 5.00%

2027 $ 0.011352 10.25%

2028 $ 0.011920 15.76%

2029 $ 0.012516 21.55%

2030 $ 0.013142 27.63%

2031 $ 0.013799 34.01%

2032 $ 0.014489 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.015213 47.75%

2034 $ 0.015974 55.13%

2035 $ 0.016773 62.89%

2036 $ 0.017611 71.03%

2037 $ 0.018492 79.59%

2038 $ 0.019416 88.56%

2039 $ 0.020387 97.99%

2040 $ 0.021407 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Ledgity Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.010297 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.010298 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.010307 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.010339 0.41% Прогноза за цената на Ledgity Token (LDY) за деня Прогнозната цена за LDY на November 1, 2025(Днес) е $0.010297 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Ledgity Token (LDY) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за LDY, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.010298 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за LDY, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.010307 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Ledgity Token (LDY) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за LDY е $0.010339 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Ledgity Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 379.75K$ 379.75K $ 379.75K Циркулиращо предлагане 36.88M 36.88M 36.88M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на LDY е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това LDY има предлагане в обръщение от 36.88M и обща пазарна капитализация от $ 379.75K. Преглед на цената на LDY на живо

Историческа цена на Ledgity Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Ledgity Token, текущата цена на Ledgity Token е 0.010297USD. Циркулиращото предлагане на Ledgity Token(LDY) е 36.88M LDY , което дава пазарна капитализация от $379,748 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.50% $ 0 $ 0.010438 $ 0.010225

7 дни 2.84% $ 0.000292 $ 0.021905 $ 0.003962

30 дни -13.28% $ -0.001367 $ 0.021905 $ 0.003962 24-часово представяне През последните 24 часа за Ledgity Token имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.50% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Ledgity Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.021905 и съответно при най-ниска стойност от $0.003962 . Имаше промяна в цената от 2.84% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на LDY за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Ledgity Token бе предмет на промяна от -13.28% , което отразява приблизително $-0.001367 към стойността. Това указва, че за LDY в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Ledgity Token (LDY)? Модулът за прогноза за цената на Ledgity Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на LDY на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Ledgity Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на LDY и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Ledgity Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на LDY. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на LDY, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Ledgity Token.

Защо е важна прогнозата за цената на LDY?

Прогнозните цени на LDY са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

