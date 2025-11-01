Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Kintsu Staked Hype за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне SHYPE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Kintsu Staked Hype % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Kintsu Staked Hype Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Kintsu Staked Hype може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 43.71. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Kintsu Staked Hype може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 45.8955. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на SHYPE е $ 48.1902 с темп на растеж 10.25%. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на SHYPE е $ 50.5997 с темп на растеж 15.76%. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SHYPE за 2029 г. е $ 53.1297 заедно с темп на растеж 21.55%. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от SHYPE за 2030 г. е $ 55.7862 заедно с темп на растеж 27.63%. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Kintsu Staked Hype може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 90.8699. Kintsu Staked Hype (SHYPE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Kintsu Staked Hype може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 148.0175. Година Цена Растеж 2025 $ 43.71 0.00%

Текуща статистика на цените на Kintsu Staked Hype Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 265.04K$ 265.04K $ 265.04K Циркулиращо предлагане 6.06K 6.06K 6.06K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на SHYPE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това SHYPE има предлагане в обръщение от 6.06K и обща пазарна капитализация от $ 265.04K. Преглед на цената на SHYPE на живо

Историческа цена на Kintsu Staked Hype Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Kintsu Staked Hype, текущата цена на Kintsu Staked Hype е 43.71USD. Циркулиращото предлагане на Kintsu Staked Hype(SHYPE) е 6.06K SHYPE , което дава пазарна капитализация от $265,038 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -2.10% $ -0.939173 $ 45.26 $ 42.36

7 дни 11.51% $ 5.0316 $ 49.6266 $ 39.5396

30 дни -9.86% $ -4.3132 $ 49.6266 $ 39.5396 24-часово представяне През последните 24 часа за Kintsu Staked Hype имаше движение в цената от $-0.939173 , което представлява -2.10% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Kintsu Staked Hype се търгуваше при най-висока стойност от $49.6266 и съответно при най-ниска стойност от $39.5396 . Имаше промяна в цената от 11.51% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на SHYPE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Kintsu Staked Hype бе предмет на промяна от -9.86% , което отразява приблизително $-4.3132 към стойността. Това указва, че за SHYPE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Kintsu Staked Hype (SHYPE)? Модулът за прогноза за цената на Kintsu Staked Hype е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на SHYPE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Kintsu Staked Hype през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на SHYPE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Kintsu Staked Hype. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на SHYPE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на SHYPE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Kintsu Staked Hype.

Защо е важна прогнозата за цената на SHYPE?

Прогнозните цени на SHYPE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в SHYPE сега? Според вашите прогнози, SHYPE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на SHYPE през следващия месец? Според Kintsu Staked Hype (SHYPE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната SHYPE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 SHYPE през 2026 г.? Цената на 1 Kintsu Staked Hype (SHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози SHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на SHYPE през 2027 г.? Kintsu Staked Hype (SHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SHYPE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на SHYPEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Kintsu Staked Hype (SHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на SHYPEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Kintsu Staked Hype (SHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 SHYPE през 2030 г.? Цената на 1 Kintsu Staked Hype (SHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози SHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на SHYPE през 2040 г.? Kintsu Staked Hype (SHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 SHYPE до 2040 г.