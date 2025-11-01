Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Kinetix Finance Token за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне KAI през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Kinetix Finance Token % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Kinetix Finance Token Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Kinetix Finance Token може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Kinetix Finance Token може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на KAI е $ 0 с темп на растеж 10.25%. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на KAI е $ 0 с темп на растеж 15.76%. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KAI за 2029 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 21.55%. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KAI за 2030 г. е $ 0 заедно с темп на растеж 27.63%. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Kinetix Finance Token може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Kinetix Finance Token може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0. Година Цена Растеж 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Kinetix Finance Token за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0 0.41% Прогноза за цената на Kinetix Finance Token (KAI) за деня Прогнозната цена за KAI на November 1, 2025(Днес) е $0 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Kinetix Finance Token (KAI) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за KAI, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за KAI, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Kinetix Finance Token (KAI) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за KAI е $0 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Kinetix Finance Token Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 344.35K$ 344.35K $ 344.35K Циркулиращо предлагане 965.33M 965.33M 965.33M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на KAI е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това KAI има предлагане в обръщение от 965.33M и обща пазарна капитализация от $ 344.35K. Преглед на цената на KAI на живо

Историческа цена на Kinetix Finance Token Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Kinetix Finance Token, текущата цена на Kinetix Finance Token е 0USD. Циркулиращото предлагане на Kinetix Finance Token(KAI) е 965.33M KAI , което дава пазарна капитализация от $344,354 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 0.25% $ 0 $ 0 $ 0

7 дни -7.00% $ 0 $ 0.000862 $ 0.000352

30 дни -57.70% $ 0 $ 0.000862 $ 0.000352 24-часово представяне През последните 24 часа за Kinetix Finance Token имаше движение в цената от $0 , което представлява 0.25% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Kinetix Finance Token се търгуваше при най-висока стойност от $0.000862 и съответно при най-ниска стойност от $0.000352 . Имаше промяна в цената от -7.00% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на KAI за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Kinetix Finance Token бе предмет на промяна от -57.70% , което отразява приблизително $0 към стойността. Това указва, че за KAI в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Kinetix Finance Token (KAI)? Модулът за прогноза за цената на Kinetix Finance Token е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на KAI на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Kinetix Finance Token през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на KAI и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Kinetix Finance Token. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на KAI. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на KAI, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Kinetix Finance Token.

Защо е важна прогнозата за цената на KAI?

Прогнозните цени на KAI са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в KAI сега? Според вашите прогнози, KAI ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на KAI през следващия месец? Според Kinetix Finance Token (KAI) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната KAI цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 KAI през 2026 г.? Цената на 1 Kinetix Finance Token (KAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози KAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на KAI през 2027 г.? Kinetix Finance Token (KAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 KAI до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на KAIпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Kinetix Finance Token (KAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на KAIпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Kinetix Finance Token (KAI) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 KAI през 2030 г.? Цената на 1 Kinetix Finance Token (KAI) днес е -- . Според горния модул за прогнози KAI ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на KAI през 2040 г.? Kinetix Finance Token (KAI) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 KAI до 2040 г.