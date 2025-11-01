Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Kinetiq Staked HYPE за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне KHYPE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Kinetiq Staked HYPE % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Kinetiq Staked HYPE Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Kinetiq Staked HYPE може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 43.59. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Kinetiq Staked HYPE може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 45.7695. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на KHYPE е $ 48.0579 с темп на растеж 10.25%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на KHYPE е $ 50.4608 с темп на растеж 15.76%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KHYPE за 2029 г. е $ 52.9839 заедно с темп на растеж 21.55%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от KHYPE за 2030 г. е $ 55.6331 заедно с темп на растеж 27.63%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Kinetiq Staked HYPE може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 90.6204. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Kinetiq Staked HYPE може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 147.6112. Година Цена Растеж 2025 $ 43.59 0.00%

2040 $ 90.6204 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Kinetiq Staked HYPE за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 43.59 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 43.5959 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 43.6317 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 43.7691 0.41% Прогноза за цената на Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) за деня Прогнозната цена за KHYPE на November 1, 2025(Днес) е $43.59 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за KHYPE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $43.5959 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за KHYPE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $43.6317 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за KHYPE е $43.7691 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Kinetiq Staked HYPE Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 1.54B$ 1.54B $ 1.54B Циркулиращо предлагане 35.31M 35.31M 35.31M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на KHYPE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това KHYPE има предлагане в обръщение от 35.31M и обща пазарна капитализация от $ 1.54B. Преглед на цената на KHYPE на живо

Историческа цена на Kinetiq Staked HYPE Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Kinetiq Staked HYPE, текущата цена на Kinetiq Staked HYPE е 43.59USD. Циркулиращото предлагане на Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) е 35.31M KHYPE , което дава пазарна капитализация от $1,539,999,915 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -4.72% $ -2.1601 $ 45.89 $ 42.69

7 дни 10.56% $ 4.6012 $ 50.0117 $ 39.7941

30 дни -8.04% $ -3.5069 $ 50.0117 $ 39.7941 24-часово представяне През последните 24 часа за Kinetiq Staked HYPE имаше движение в цената от $-2.1601 , което представлява -4.72% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Kinetiq Staked HYPE се търгуваше при най-висока стойност от $50.0117 и съответно при най-ниска стойност от $39.7941 . Имаше промяна в цената от 10.56% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на KHYPE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Kinetiq Staked HYPE бе предмет на промяна от -8.04% , което отразява приблизително $-3.5069 към стойността. Това указва, че за KHYPE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)? Модулът за прогноза за цената на Kinetiq Staked HYPE е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на KHYPE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Kinetiq Staked HYPE през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на KHYPE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Kinetiq Staked HYPE. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на KHYPE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на KHYPE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Kinetiq Staked HYPE.

Защо е важна прогнозата за цената на KHYPE?

Прогнозните цени на KHYPE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

