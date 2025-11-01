Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Kinetiq Earn Vault за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне VKHYPE през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на VKHYPE

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Kinetiq Earn Vault % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Kinetiq Earn Vault Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Kinetiq Earn Vault може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 43.94. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Kinetiq Earn Vault може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 46.137. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на VKHYPE е $ 48.4438 с темп на растеж 10.25%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на VKHYPE е $ 50.8660 с темп на растеж 15.76%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VKHYPE за 2029 г. е $ 53.4093 заедно с темп на растеж 21.55%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от VKHYPE за 2030 г. е $ 56.0798 заедно с темп на растеж 27.63%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Kinetiq Earn Vault може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 91.3481. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Kinetiq Earn Vault може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 148.7964. Година Цена Растеж 2025 $ 43.94 0.00%

2026 $ 46.137 5.00%

2027 $ 48.4438 10.25%

2028 $ 50.8660 15.76%

2029 $ 53.4093 21.55%

2030 $ 56.0798 27.63%

2031 $ 58.8838 34.01%

2032 $ 61.8279 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 64.9193 47.75%

2034 $ 68.1653 55.13%

2035 $ 71.5736 62.89%

2036 $ 75.1523 71.03%

2037 $ 78.9099 79.59%

2038 $ 82.8554 88.56%

2039 $ 86.9981 97.99%

2040 $ 91.3481 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Kinetiq Earn Vault за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 43.94 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 43.9460 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 43.9821 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 44.1205 0.41% Прогноза за цената на Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) за деня Прогнозната цена за VKHYPE на November 1, 2025(Днес) е $43.94 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за VKHYPE, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $43.9460 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за VKHYPE, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $43.9821 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за VKHYPE е $44.1205 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Kinetiq Earn Vault Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 400.13M$ 400.13M $ 400.13M Циркулиращо предлагане 9.11M 9.11M 9.11M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на VKHYPE е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това VKHYPE има предлагане в обръщение от 9.11M и обща пазарна капитализация от $ 400.13M. Преглед на цената на VKHYPE на живо

Историческа цена на Kinetiq Earn Vault Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Kinetiq Earn Vault, текущата цена на Kinetiq Earn Vault е 43.94USD. Циркулиращото предлагане на Kinetiq Earn Vault(VKHYPE) е 9.11M VKHYPE , което дава пазарна капитализация от $400,126,536 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -3.54% $ -1.6137 $ 46.31 $ 42.9

7 дни 11.73% $ 5.1536 $ 50.2573 $ 39.9384

30 дни -9.54% $ -4.1921 $ 50.2573 $ 39.9384 24-часово представяне През последните 24 часа за Kinetiq Earn Vault имаше движение в цената от $-1.6137 , което представлява -3.54% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Kinetiq Earn Vault се търгуваше при най-висока стойност от $50.2573 и съответно при най-ниска стойност от $39.9384 . Имаше промяна в цената от 11.73% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на VKHYPE за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Kinetiq Earn Vault бе предмет на промяна от -9.54% , което отразява приблизително $-4.1921 към стойността. Това указва, че за VKHYPE в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)? Модулът за прогноза за цената на Kinetiq Earn Vault е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на VKHYPE на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Kinetiq Earn Vault през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на VKHYPE и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Kinetiq Earn Vault. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на VKHYPE. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на VKHYPE, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Kinetiq Earn Vault.

Защо е важна прогнозата за цената на VKHYPE?

Прогнозните цени на VKHYPE са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в VKHYPE сега? Според вашите прогнози, VKHYPE ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на VKHYPE през следващия месец? Според Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната VKHYPE цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 VKHYPE през 2026 г.? Цената на 1 Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози VKHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на VKHYPE през 2027 г.? Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VKHYPE до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на VKHYPEпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на VKHYPEпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 VKHYPE през 2030 г.? Цената на 1 Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) днес е -- . Според горния модул за прогнози VKHYPE ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на VKHYPE през 2040 г.? Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 VKHYPE до 2040 г. Регистрирайте се сега