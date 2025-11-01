jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на jAsset jUSD за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне JUSD през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Купуване на JUSD

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на jAsset jUSD % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза jAsset jUSD Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, jAsset jUSD може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.97753. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, jAsset jUSD може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 1.0264. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на JUSD е $ 1.0777 с темп на растеж 10.25%. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на JUSD е $ 1.1316 с темп на растеж 15.76%. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JUSD за 2029 г. е $ 1.1881 заедно с темп на растеж 21.55%. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JUSD за 2030 г. е $ 1.2476 заедно с темп на растеж 27.63%. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на jAsset jUSD може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 2.0322. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на jAsset jUSD може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 3.3102. Година Цена Растеж 2025 $ 0.97753 0.00%

2026 $ 1.0264 5.00%

2027 $ 1.0777 10.25%

2028 $ 1.1316 15.76%

2029 $ 1.1881 21.55%

2030 $ 1.2476 27.63%

2031 $ 1.3099 34.01%

2032 $ 1.3754 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 1.4442 47.75%

2034 $ 1.5164 55.13%

2035 $ 1.5922 62.89%

2036 $ 1.6719 71.03%

2037 $ 1.7555 79.59%

2038 $ 1.8432 88.56%

2039 $ 1.9354 97.99%

2040 $ 2.0322 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на jAsset jUSD за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.97753 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.977663 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.978467 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.981547 0.41% Прогноза за цената на jAsset jUSD (JUSD) за деня Прогнозната цена за JUSD на November 1, 2025(Днес) е $0.97753 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на jAsset jUSD (JUSD) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за JUSD, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.977663 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за JUSD, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.978467 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. jAsset jUSD (JUSD) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за JUSD е $0.981547 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на jAsset jUSD Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 688.37K$ 688.37K $ 688.37K Циркулиращо предлагане 704.19K 704.19K 704.19K Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на JUSD е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това JUSD има предлагане в обръщение от 704.19K и обща пазарна капитализация от $ 688.37K. Преглед на цената на JUSD на живо

Историческа цена на jAsset jUSD Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на jAsset jUSD, текущата цена на jAsset jUSD е 0.97753USD. Циркулиращото предлагане на jAsset jUSD(JUSD) е 704.19K JUSD , което дава пазарна капитализация от $688,365 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа -0.23% $ -0.002263 $ 0.986347 $ 0.972129

7 дни 0.84% $ 0.008197 $ 0.991644 $ 0.969627

30 дни -1.27% $ -0.012419 $ 0.991644 $ 0.969627 24-часово представяне През последните 24 часа за jAsset jUSD имаше движение в цената от $-0.002263 , което представлява -0.23% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни jAsset jUSD се търгуваше при най-висока стойност от $0.991644 и съответно при най-ниска стойност от $0.969627 . Имаше промяна в цената от 0.84% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на JUSD за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец jAsset jUSD бе предмет на промяна от -1.27% , което отразява приблизително $-0.012419 към стойността. Това указва, че за JUSD в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на jAsset jUSD (JUSD)? Модулът за прогноза за цената на jAsset jUSD е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на JUSD на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за jAsset jUSD през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на JUSD и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на jAsset jUSD. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на JUSD. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на JUSD, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на jAsset jUSD.

Защо е важна прогнозата за цената на JUSD?

Прогнозните цени на JUSD са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в JUSD сега? Според вашите прогнози, JUSD ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на JUSD през следващия месец? Според jAsset jUSD (JUSD) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната JUSD цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 JUSD през 2026 г.? Цената на 1 jAsset jUSD (JUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози JUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на JUSD през 2027 г.? jAsset jUSD (JUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JUSD до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на JUSDпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, jAsset jUSD (JUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на JUSDпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, jAsset jUSD (JUSD) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 JUSD през 2030 г.? Цената на 1 jAsset jUSD (JUSD) днес е -- . Според горния модул за прогнози JUSD ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на JUSD през 2040 г.? jAsset jUSD (JUSD) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JUSD до 2040 г. Регистрирайте се сега