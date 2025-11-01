Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цената (USD)

Получете прогнози за цената на Jack Potts by Virtuals за 2026, 2027, 2028, 2030 и др. Прогнозирайте колко ще нарасне JACK през следващите 5 или повече години. Незабавно прогнозирайте бъдещи ценови сценарии въз основа на пазарните тенденции и настроения.

Въведете число между -100 и 1000, за да прогнозирате цената на Jack Potts by Virtuals % Изчисляване *Отказ от отговорност: всички прогнози за цените се основават на информация от потребителите. -- -- -- 0.00% USD Действително Прогноза Jack Potts by Virtuals Прогноза за цената за 2025-2050 г. (USD) Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2025 г. (тази година) Въз основа на вашата прогноза, Jack Potts by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 0.00%. През 2025 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000166. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2026 г. (следващата година) Въз основа на вашата прогноза, Jack Potts by Virtuals може потенциално да очаква ръст от 5.00%. През 2026 г. може да достигне търговска цена от $ 0.000174. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2027 г. (след 2 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2027 г. бъдеща цена на JACK е $ 0.000183 с темп на растеж 10.25%. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2028 г. (след 3 години) Според модула за прогнозиране на цените прогнозираната за 2028 г. бъдеща цена на JACK е $ 0.000192 с темп на растеж 15.76%. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2029 г. (след 4 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JACK за 2029 г. е $ 0.000201 заедно с темп на растеж 21.55%. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2030 г. (след 5 години) Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от JACK за 2030 г. е $ 0.000212 заедно с темп на растеж 27.63%. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2040 г. (след 15 години) През 2040 цената на Jack Potts by Virtuals може да отбележи ръст от 107.89%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000345. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цените през 2050 г. (след 25 години) През 2050 цената на Jack Potts by Virtuals може да отбележи ръст от 238.64%. Може да достигне търговска цена от $ 0.000562. Година Цена Растеж 2025 $ 0.000166 0.00%

2026 $ 0.000174 5.00%

2027 $ 0.000183 10.25%

2028 $ 0.000192 15.76%

2029 $ 0.000201 21.55%

2030 $ 0.000212 27.63%

2031 $ 0.000222 34.01%

2032 $ 0.000233 40.71% Година Цена Растеж 2033 $ 0.000245 47.75%

2034 $ 0.000257 55.13%

2035 $ 0.000270 62.89%

2036 $ 0.000284 71.03%

2037 $ 0.000298 79.59%

2038 $ 0.000313 88.56%

2039 $ 0.000329 97.99%

2040 $ 0.000345 107.89% Показване на повече Краткосрочна прогноза за цената на Jack Potts by Virtuals за днес, за утре, за тази седмица и 30 дни Дата Прогноза за цената Растеж November 1, 2025(Днес) $ 0.000166 0.00%

November 2, 2025(Утре) $ 0.000166 0.01%

November 8, 2025(Тази седмица) $ 0.000166 0.10%

December 1, 2025(30 дни) $ 0.000166 0.41% Прогноза за цената на Jack Potts by Virtuals (JACK) за деня Прогнозната цена за JACK на November 1, 2025(Днес) е $0.000166 . Тази прогноза отразява изчисления резултат от предоставения процент на растеж, давайки на потребителите моментно отчитане на потенциалното движение на цената за деня. Прогноза за цената на Jack Potts by Virtuals (JACK) за утре За November 2, 2025(Утре) прогнозата за цената за JACK, използвайки входящата стойност за годишен ръст от 5% , е $0.000166 . Тези резултати предлагат прогнозна перспектива за стойността на токена на база на избраните параметри. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цената за тази седмица Към November 8, 2025(Тази седмица) прогнозата за цената за JACK, използвайки параметъра за годишен ръст от 5% , е $0.000166 . Тази седмична прогноза е изчислена на базата на същия процент на растеж, за да се даде представа за потенциалните ценови тенденции, които се очаква да настъпят в следващите дни. Jack Potts by Virtuals (JACK) Прогноза за цената за 30 дни В перспектива от 30 дни напред прогнозираната цена за JACK е $0.000166 . Тази прогноза се получава чрез използването на параметъра за годишен ръст от 5% , за да се пресметне каква би могла да бъде стойността на токена след един месец.

Текуща статистика на цените на Jack Potts by Virtuals Текуща цена ---- -- Промяна в цената (24 часа) -- Пазарна капитализация $ 93.10K$ 93.10K $ 93.10K Циркулиращо предлагане 576.65M 576.65M 576.65M Обем (24 часа) ---- -- Обем (24 часа) -- Последната цена на JACK е --. Има 24-часова промяна от 0.00%, с 24-часов обем на търговия от --. Освен това JACK има предлагане в обръщение от 576.65M и обща пазарна капитализация от $ 93.10K. Преглед на цената на JACK на живо

Историческа цена на Jack Potts by Virtuals Според последните данни, събрани на страницата с цени в реално време на Jack Potts by Virtuals, текущата цена на Jack Potts by Virtuals е 0.000166USD. Циркулиращото предлагане на Jack Potts by Virtuals(JACK) е 576.65M JACK , което дава пазарна капитализация от $93,098 . Период Промяна(%) Промяна(USD) Високо Ниско 24 часа 21.94% $ 0 $ 0.000163 $ 0.000130

7 дни 49.55% $ 0.000082 $ 0.000169 $ 0.000109

30 дни 50.92% $ 0.000084 $ 0.000169 $ 0.000109 24-часово представяне През последните 24 часа за Jack Potts by Virtuals имаше движение в цената от $0 , което представлява 21.94% промяна в стойността. 7-дневно представяне През последните 7 дни Jack Potts by Virtuals се търгуваше при най-висока стойност от $0.000169 и съответно при най-ниска стойност от $0.000109 . Имаше промяна в цената от 49.55% . Тази неотдавнашна тенденция показва потенциала на JACK за по-нататъшно движение в пазара. 30-дневно представяне През последния месец Jack Potts by Virtuals бе предмет на промяна от 50.92% , което отразява приблизително $0.000084 към стойността. Това указва, че за JACK в близко бъдеще може да има още ценови промени.

Как работи модулът за прогноза за цената на Jack Potts by Virtuals (JACK)? Модулът за прогноза за цената на Jack Potts by Virtuals е лесен за използване инструмент, който е предназначен да ви окаже помощ при прогнозната оценка на потенциалните бъдещи цени на JACK на базата на собствените ви предположения за растежа. Независимо дали сте опитен трейдър, или просто любопитен инвеститор, този модул предлага опростен и интерактивен начин за прогнозиране на бъдещата стойност на токена. 1. Въведете своята прогноза за растеж Започнете, като въведете желания от вас процент на растеж, който може да бъде положителен или отрицателен - според вашите пазарни перспективи. Това може да отразява очакванията ви за Jack Potts by Virtuals през следващата година, за пет години напред или дори за десетилетия напред. 2. Изчисляване на бъдещата цена След като вече сте въвели процента на растеж, щракнете върху бутона "Изчисляване". Модулът незабавно ще изчисли проектната бъдеща цена на JACK и ще ви даде ясна визуализация на това как прогнозата ви оказва влияние върху стойността на токена с течение на времето. 3. Запознаване с различни сценарии Можете да експериментирате с различни темпове на растеж, за да видите как различните пазарни условия биха могли да окажат влияние върху цената на Jack Potts by Virtuals. Тази гъвкавост ви дава възможност да анализирате както оптимистични, така и консервативни прогнози, като това от своя страна ви помага да вземате по-информирани решения. 4. Потребителски нагласи и анализи на общността Модулът също така интегрира данни за потребителските нагласи, което ви дава възможност да сравнявате своите прогнози с тези на други потребители. Този колективен принос предлага ценни анализи за това как общността си представя бъдещето на JACK. Технически индикатори за прогноза за цената За да се подобри точността на прогнозата, модулът използва различни технически индикатори и пазарни данни. Те включват: Експоненциални пълзящи средни (EMA): Спомага проследяването на ценовата тенденция на токена, изглаждайки колебанията и давайки представа за потенциални обрати в тенденцията. Ленти на Болинджър: Служи за измерване на пазарната волатилност и за идентифициране на потенциални условия на свръхпокупка или свръхпродажба. Индекс на относителната сила (RSI): Служи за оценяване на инерцията на JACK, за да се определи дали е в бича или меча фаза. Конвергенция/дивергенция на пълзяща средна (MACD): Служи за оценяване на силата и посоката на движение на цената, за да се идентифицират потенциални точки за вход и изход. Чрез комбиниране на тези индикатори с пазарни данни в реално време модулът осигурява динамична прогноза за цената, като ви помага да получите по-дълбока представа по отношение на бъдещия потенциал на Jack Potts by Virtuals.

Защо е важна прогнозата за цената на JACK?

Прогнозните цени на JACK са от решаващо значение поради няколко причини и инвеститорите се ангажират с тях за различни цели:

Разработване на инвестиционна стратегия: Прогнозите помагат на инвеститорите да формулират стратегии. Чрез оценка на бъдещите цени те могат да решат кога да купят, продадат или задържат криптовалута.

Оценка на риска: Разбирането на потенциалните ценови движения позволява на инвеститорите да преценят риска, свързан с даден криптоактив. Това е от съществено значение за управлението и смекчаването на потенциални загуби.

Пазарен анализ: Прогнозите често включват анализ на пазарни тенденции, новини и исторически данни. Този изчерпателен анализ помага на инвеститорите да разберат динамиката на пазара и факторите, влияещи върху промените в цените.

Диверсификация на портфейла: Като прогнозират кои криптовалути могат да се представят добре, инвеститорите могат да диверсифицират надлежно портфейла, като разпределят риска между различни активи.

Дългосрочно планиране: Инвеститорите, които търсят дългосрочни печалби, разчитат на прогнози, за да идентифицират криптовалути с потенциал за бъдещ растеж.

Психологическа готовност: Познаването на възможните ценови сценарии подготвя инвеститорите емоционално и финансово за волатилността на пазара.

Ангажираност на общността: Прогнозните цени за криптовалута често предизвикват дискусии в общността на инвеститорите, което води до по-широко разбиране и колективна мъдрост относно пазарните тенденции.

Често задавани въпроси (ЧЗВ): Струва ли си да инвестира в JACK сега? Според вашите прогнози, JACK ще постигне -- на undefined , което го прави токен, който си струва да бъде разгледан. Каква е прогнозата за цените на JACK през следващия месец? Според Jack Potts by Virtuals (JACK) инструмента за прогнозиране на цените, прогнозната JACK цена ще достигне -- на undefined . Колко ще струва 1 JACK през 2026 г.? Цената на 1 Jack Potts by Virtuals (JACK) днес е -- . Според горния модул за прогнози JACK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2026 г. Каква е прогнозираната цена на JACK през 2027 г.? Jack Potts by Virtuals (JACK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JACK до 2027 г. Каква е очакваната целева цена на JACKпрез 2028 г.? Според въведените от вас данни за прогноза за цената, Jack Potts by Virtuals (JACK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2028 г. Каква е очакваната целева цена на JACKпрез 2029 г.? Според въведените от вас данни за прогнозиране на цените, Jack Potts by Virtuals (JACK) ще отбележи ръст от 0.00% , като очакваната целева цена е -- през 2029 г. Колко ще струва 1 JACK през 2030 г.? Цената на 1 Jack Potts by Virtuals (JACK) днес е -- . Според горния модул за прогнози JACK ще се увеличи с 0.00% , достигайки -- през 2030 г. Каква е прогнозата за цената на JACK през 2040 г.? Jack Potts by Virtuals (JACK) се очаква да се увеличава с 0.00% ежегодно, като достигне цена от -- за 1 JACK до 2040 г.